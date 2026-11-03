Nova York registra primeira morte por sarampo em 30 anos
Criança faleceu no condado de Lewis, no norte do estado de Nova York, após contrair sarampo, segundo as autoridades locais e estaduais
Publicado: 03/11/2026 às 06:44
Criança com sarampo (OMS/Divulgação)
Uma criança morreu em Nova York após contrair sarampo, no primeiro óbito provocado pela doença no estado em 30 anos, informaram as autoridades na segunda-feira (2).
O menor de idade faleceu no condado de Lewis, no norte do estado de Nova York, segundo as autoridades locais e estaduais.
"Estou de coração partido ao saber que uma criança do condado de Lewis morreu depois de contrair sarampo", afirmou a governadora de Nova York, Kathy Hochul, em um comunicado.
"Como mãe e avó, não consigo imaginar o que a família está passando", acrescentou.
Kathy Hochul, uma democrata, pareceu relacionar a morte às políticas de saúde do governo do presidente republicano Donald Trump, ao afirmar que é "uma recordação devastadora do que está em jogo quando Washington, deliberadamente, corrói décadas de avanços na proteção dos americanos contra doenças evitáveis".
Os Estados Unidos enfrentam o pior surto de sarampo em 35 anos.
Do início do ano até 29 de outubro, o país registrou 4.834 casos da doença em 47 estados, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.
O sarampo foi declarado erradicado nos Estados Unidos em 2000, após anos de campanhas de vacinação.
Mas a doença voltou nos últimos anos com o aumento do ceticismo em relação às vacinas.
O sarampo provoca febre, dificuldades respiratórias, erupções dolorosas e, em casos graves, pneumonia e inflamação cerebral, que podem levar à morte.
A infecção provoca dezenas de milhares de mortes todos os anos em todo o mundo.