Nova York registra primeira morte por sarampo em 30 anos

Criança faleceu no condado de Lewis, no norte do estado de Nova York, após contrair sarampo, segundo as autoridades locais e estaduais

Criança com sarampo (OMS/Divulgação)

Uma criança morreu em Nova York após contrair sarampo, no primeiro óbito provocado pela doença no estado em 30 anos, informaram as autoridades na segunda-feira (2).

O menor de idade faleceu no condado de Lewis, no norte do estado de Nova York, segundo as autoridades locais e estaduais.

"Estou de coração partido ao saber que uma criança do condado de Lewis morreu depois de contrair sarampo", afirmou a governadora de Nova York, Kathy Hochul, em um comunicado.

"Como mãe e avó, não consigo imaginar o que a família está passando", acrescentou.

Kathy Hochul, uma democrata, pareceu relacionar a morte às políticas de saúde do governo do presidente republicano Donald Trump, ao afirmar que é "uma recordação devastadora do que está em jogo quando Washington, deliberadamente, corrói décadas de avanços na proteção dos americanos contra doenças evitáveis".

Os Estados Unidos enfrentam o pior surto de sarampo em 35 anos.

Do início do ano até 29 de outubro, o país registrou 4.834 casos da doença em 47 estados, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

O sarampo foi declarado erradicado nos Estados Unidos em 2000, após anos de campanhas de vacinação.

Mas a doença voltou nos últimos anos com o aumento do ceticismo em relação às vacinas.

O sarampo provoca febre, dificuldades respiratórias, erupções dolorosas e, em casos graves, pneumonia e inflamação cerebral, que podem levar à morte.

A infecção provoca dezenas de milhares de mortes todos os anos em todo o mundo.