Navio-tanque foi atacado duas vezes próximo a Omã, e paradeiro da tripulação é desconhecido; Guarda Revolucionária do Irã relata outros navios incendiados por minas na via marítima

Navio-tanque foi atacado duas vezes próximo a Omã, e paradeiro da tripulação é desconhecido; Guarda Revolucionária do Irã relata outros navios incendiados por minas na via marítima. (Guarda Revolucionária do Irã)

Uma série de incidentes envolvendo embarcações foi registrada nesta terça-feira (17) no Estreito de Ormuz. Um navio-tanque foi atingido duas vezes e pegou fogo, e o paradeiro da tripulação é desconhecido, segundo a UK Maritime Trade Operations (UKMTO), agência britânica que monitora a segurança da navegação comercial.

O primeiro ataque ocorreu a cerca de sete milhas náuticas ao norte de Khasab, em Omã. A embarcação foi atingida e houve um incêndio na casa de máquinas. Inicialmente, a informação era de que os tripulantes estavam em segurança.

Mais tarde, a UKMTO recebeu de uma agência de segurança marítima um novo alerta sobre um segundo ataque ao navio, que voltou a pegar fogo. A extensão dos danos ainda não foi determinada, e a localização da tripulação segue desconhecida.

Írán zni?il v Hormuzském pr?livu LNG supertanker - posádka údajn? uho?ela. https://t.co/hPFyp5i2IN — Strategické Myšlení (@StrategickeM) November 17, 2026

Em outro episódio, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que dois navios pegaram fogo após serem atingidos por minas no Estreito de Ormuz. Segundo comunicado divulgado pela agência iraniana Fars, os incidentes ocorreram em pontos distintos da passagem marítima: um na parte oeste e outro na região sul.

Uma das embarcações era um superpetroleiro que transportava mais de dois milhões de barris de petróleo bruto. A outra carregava gás natural liquefeito (GNL).

A Guarda Revolucionária acusou os dois navios de receber apoio das forças norte-americanas e de desrespeitar os protocolos estabelecidos pelo Irã para a navegação no estreito. Antes desses episódios, a Marinha iraniana havia informado que outro petroleiro pegou fogo após ser atingido por uma mina a leste da passagem.