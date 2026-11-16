Os líderes reforçaram a importância de combater a "desinformação da extrema-direita. Lula participaria de um ato de campanha com Sánchez, mas o evento foi cancelado devido a problemas na garganta do presidente brasileiro

Lula e Sánchez conversaram sobre os principais temas do relacionamento bilateral e das agendas regional e internacional (Evaristo Sá / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta segunda-feira (16), com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e afirmou que os dois reforçaram a importância de combater a "desinformação da extrema-direita".

A Espanha está a duas semanas das eleições gerais, marcadas para 29 de novembro. Lula participaria de um ato de campanha com Sánchez, mas o evento foi cancelado devido a problemas na garganta do presidente brasileiro.

Após a vitória de Lula no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, Sánchez parabenizou o petista e afirmou que "o que aconteceu no Brasil acontecerá na Espanha". "A virada do progressismo global acaba de começar", disse.

O deputado federal André Janones, que atuou na campanha digital de Lula entre o primeiro e o segundo turno das eleições, também foi ao Palácio da Moncloa.

"Tive a honra de acompanhar o presidente Lula em seu encontro com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Um momento especialmente marcante, em que também pude compartilhar a experiência do nosso Exército do Lula, que já começa a ultrapassar as fronteiras do Brasil", afirmou.

Ao chegar ao Palácio da Moncloa, em Madri, Lula foi recebido por Sánchez com um aperto de mão e um abraço. Em uma publicação nas redes sociais, o presidente classificou a reunião como "produtiva". "“Tratamos da agenda bilateral e da conjuntura política e econômica mundial", escreveu.

"Reforçamos a importância de combater o discurso de ódio e desinformação da extrema-direita e de promover uma agenda de inclusão social que fortaleça a democracia no mundo, na qual as eleições na América Latina e Europa jogam um papel central", acrescentou.

Lula afirmou que os dois também reforçaram o posicionamento em defesa do multilateralismo e da necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que, segundo ele, ficou "ainda mais evidente com a inoperância do órgão frente o avanço dos conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio".

Segundo o presidente, eles também conversaram sobre a sucessão da Secretaria-Geral da ONU, e Sánchez manifestou apoio a uma candidatura latino-americana.

De acordo com o jornal espanhol ABC, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) se inspirou na campanha de Lula, principalmente na esfera digital, para desenvolver as estratégias da campanha de Sánchez, que aparece atrás nas pesquisas de intenção de voto.

O jornal afirmou que fontes da sede do PSOE, que falaram sob condição de anonimato, disseram que a ideia envolve "repetir exatamente a mesma coisa", criando um "exército digital" com "ativistas transformados em soldados que replicam tudo o que lhes é pedido para fazer nas redes sociais".

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que Lula e Sánchez conversaram sobre "os principais temas do relacionamento bilateral e das agendas regional e internacional". Entre os assuntos, segundo a pasta, estava a implementação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

"Brasil e Espanha mantêm Parceria Estratégica desde 2003, revitalizada com a adoção, em 2024, da Declaração de Seguimento e a consequente definição de novas prioridades para a cooperação bilateral", disse o Itamaraty.

A Espanha é a oitava maior parceira comercial do Brasil, com corrente de comércio que alcançou US$ 12,6 bilhões em 2025 e superávit brasileiro de US$ 4,96 bilhões.