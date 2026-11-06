Papa Leão 14 inicia viagem pela América do Sul

Leão 14, de 71 anos, visitará Uruguai, Argentina e Peru em uma das viagens internacionais mais intensas de um papa nas últimas décadas

Papa Leão 14 acena ao embarcar em seu avião rumo a Montevidéu, para uma visita de 12 dias ao Uruguai, à Argentina e ao Peru (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

O papa Leão 14 iniciou nesta sexta-feira (6) uma viagem de 12 dias pela América do Sul, um reencontro com um continente que marcou profundamente sua vocação sacerdotal, poucas semanas depois de passar por uma cirurgia em um pulmão.

O pontífice, de 71 anos, visitará Uruguai, Argentina e Peru em uma das viagens internacionais mais intensas de um papa nas últimas décadas.

Leão 14 acenou, sorridente, para as pessoas no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, durante o embarque no avião papal, que decolou pouco depois das 6h00 GMT (3h00 de Brasília) rumo a Montevidéu.

Durante a viagem, ele se reunirá com líderes políticos, presos e pessoas vulneráveis, além de velhos amigos.

Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão 14 viveu quase duas décadas no Peru como missionário e desenvolvendo um forte vínculo com a região.

Na quarta-feira, o líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo afirmou que aguardava com entusiasmo o retorno a países que são "tão queridos" para ele.

Leão expressou o desejo de que a visita contribua para "fortalecer a fé, renovar a esperança e reavivar o fogo da caridade" em países que enfrentam desafios como o aumento das desigualdades, a violência, o declínio demográfico e o retrocesso do catolicismo.

Apesar de ter passado há pouco mais de três semanas por uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno, os médicos aprovaram a viagem. Segundo o Vaticano, não serão necessárias medidas médicas adicionais além das habituais nas viagens papais.

Uruguai, o país mais laico da América Latina

Leão 14 iniciará a viagem ao Uruguai, considerado o país mais laico da América Latina e um dos menores e mais prósperos da região.

As autoridades uruguaias organizarão uma ampla operação de segurança, com quase 5.000 policiais e mais de 1.000 militares mobilizados.

O pontífice percorrerá parte de Montevidéu em um papamóvel especialmente adaptado, antes de se reunir com o presidente de esquerda Yamandú Orsi e receber as chaves da cidade.

Segundo o cardeal Daniel Sturla, arcebispo de Montevidéu, "há um interesse muito geral sobre a visita do papa, que ultrapassa os limites da Igreja Católica".

Os ingressos para as missas que o papa celebrará em Paysandú (noroeste) e Florida (centro-sul) e para uma vigília no Estádio Centenário de Montevidéu acabaram rapidamente e a Igreja adicionou novas vagas.

O interesse contrasta com uma legislação que está distante das posições tradicionais católicas em âmbitos como o casamento igualitário, o aborto e a eutanásia, legalizada no ano passado. Analistas esperam que o pontífice enfatize a defesa da vida e da família.

O Uruguai registra a maior taxa de suicídios da América Latina, razão pela qual Leão 14 poderia abordar a saúde mental, especialmente durante sua visita ao bairro de Casavalle, afetado por níveis elevados de pobreza e violência.

"Simbolismo e emoção"

No domingo, o papa viajará para a Argentina, país natal de seu antecessor Francisco, que decepcionou muitos compatriotas por não ter retornado à nação durante seu pontificado.

Segundo o especialista americano Christopher White, autor de um livro sobre Leão 14, a viagem à América do Sul tem algo de um duplo retorno.

"Francisco, o primeiro papa latino-americano da história, nunca voltou ao seu país. Leão, que tem nacionalidade peruana, assume agora este legado", explicou à AFP.

A viagem terminará no Peru, onde o pontífice chegará na quarta-feira. Para White, será "um momento carregado de simbolismo e emoção".

O país vive há semanas uma verdadeira "febre papal". Em Lima, comerciantes vendem camisas e rosários com a imagem de Leão, as padarias vendem pães batizados em sua homenagem e detentas de um presídio confeccionam bonecos com a imagem do pontífice.

Uma estátua de 14 metros de altura do pontífice foi inaugurada na cidade portuária de Callao, uma das etapas de sua visita.

A viagem o levará também à antiga capital inca, Cusco, e à floresta amazônica. Mas também será um reencontro com seu passado como Robert Francis Prevost, incluindo um jantar com padres de sua antiga diocese de Chiclayo e uma visita particular a uma capela cuja reconstrução ele ajudou a impulsionar.