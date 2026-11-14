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Leão XIV coroa imagem da Virgem Maria durante visita ao Peru

Imaculada Conceição, padroeira da Diocese de Chiclayo, foi coroada pelo papa em cerimônia na Catedral de Santa Maria, onde o Leão XIV atuou como bispo

Estadão Conteúdo

Publicado: 14/11/2026 às 16:13

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Papa Leão XIV presidiu rito de coroação da imagem da Imaculada Conceição no Peru/Reprodução/Redes Sociais Vaticano

Papa Leão XIV presidiu rito de coroação da imagem da Imaculada Conceição no Peru (Reprodução/Redes Sociais Vaticano)

O papa Leão XIV coroou uma imagem da Imaculada Conceição, padroeira da Diocese de Chiclayo, no Peru, neste sábado (14). A cerimônia ocorreu na Catedral de Santa Maria, no centro histórico da cidade onde o pontífice atuou como bispo entre 2015 e 2023, e reuniu milhares de fiéis.

Segundo o Vatican News, Leão XIV chegou a pé à catedral, localizada na Praça das Armas, onde pessoas de diferentes cidades da região aguardavam sua chegada. Parte dos fiéis passou a noite no local para acompanhar a celebração.

Durante a Liturgia da Palavra, o papa presidiu o rito de coroação da imagem da Virgem Maria e fez um apelo pela paz, pelo perdão e pela reconciliação. Em sua oração, pediu que os fiéis sejam "construtores de paz e reconciliação, servidores do Reino de Deus e dos irmãos".

A visita a Chiclayo integra a viagem do pontífice pela América do Sul e marca seu reencontro com a comunidade religiosa que liderou por quase uma década, quando ainda era conhecido como Robert Francis Prevost.

Na sexta-feira (13), durante uma missa na cidade, Leão XIV afirmou que está "superando" seus problemas de saúde, semanas após passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão.

Veja também:

Coroação , Leão XIV , Nossa senhora , Papa , Peru
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