EUA: mais de 16 mil voos cancelados em dois dias por falhas de comunicações

Secretário de Transportes dos EUA anunciou que "as operações estão voltando lentamente" e que levará tempo para normalizar a movimentação nos aeroportos

Passageiros aguardam voos no Aeroporto de Chicago, nos EUA (Kamil Krzaczynski/AFP )

Dezenas de milhares de pessoas enfrentaram neste sábado (14) atrasos e cancelamentos de voos nos Estados Unidos, um dia após a suspensão de todas as decolagens durante várias horas devido a uma grande falha nas comunicações. Mais de 16 mil voos foram cancelados na sexta-feira (13) e neste sábado nos Estados Unidos após a suspensão, informou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

“Não consegui reprogramar 12 mil voos” na sexta-feira — número que inclui quase 9 mil voos comerciais e 3 mil voos privados — declarou o administrador da FAA, Bryan Bedford, em uma entrevista coletiva. “Calculamos que entre 4 mil e 5 mil dos 41 mil voos programados para hoje (sábado) provavelmente terão que ser cancelados”, acrescentou.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, insistiu que “é seguro viajar de avião”, mas anunciou que levará tempo para que o serviço retorne à normalidade. "As operações estão voltando lentamente ao normal nesta manhã. Os aviões saem dos compromissos de embarque, taxiando e decolando, e é seguro voar", escreveu Duffy na rede social X neste sábado, 12 horas depois da paralisação.

“Vocês continuarão vendo alguns atrasos e cancelamentos enquanto as companhias aéreas reprogramam voos e reposicionam aeronaves e tripulações onde for mais necessária”, acrescentou.

A paralisação de sexta-feira provocou um caos generalizado e foi a segunda do tipo no espaço aéreo americano, um dos mais movimentados do mundo, desde os atendidos em 11 de setembro de 2001.

"Estou cansada. Exausta. Frustrada", disse à AFP Lisa Beraid, de 48 anos, funcionária de uma empresa de seguros, enquanto aguardava um voo na manhã de sábado no aeroporto La Guardia, em Nova York.

Steven Rathe, de 77 anos, aguardava para embarcar em uma viagem com quatro escalas, de Nova York a Albuquerque. "Ninguém espera que todo o sistema de companhias aéreas entre em colapso", disse. "Temos sorte que não tenha durado mais tempo".

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirmou em um comunicado: "Agradecemos a sua paciência enquanto as operações voltam ao normal".

Trump não se pronunciou

O presidente Donald Trump segue calado - um fato raro - sobre o painel, que teve efeitos colaterais nos voos internacionais para os Estados Unidos. Até o fim da manhã de sábado, ele não havia feito nenhuma declaração pública sobre a paralisação.

Não há evidências de “um ciberataque ou um ataque com IA”, nem “qualquer vínculo com a sepultura que afetou a Microsoft” na quinta-feira, afirmou o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, embora não tenha descartado completamente a possibilidade de sabotagem.