Ao menos 5 morrem após avião da Amazon sair da pista em aeroporto de Miami, nos EUA

Avião de carga da Amazon saiu da pista do Aeroporto Internacional de Miami, atingiu veículos e pegou fogo; cinco pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais

As imagens mostram o avião da Amazon apoiado sobre a fuselagem e praticamente intacta, apesar do incêndio. (Reprodução/Redes Sociais.)

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas depois que um avião de carga da Amazon saiu da pista do Aeroporto Internacional de Miami neste domingo, 6, atingiu veículos e pegou fogo, segundo autoridades do condado de Miami-Dade.

Dos cinco feridos, três estavam em estado grave e dois foram hospitalizados com ferimentos leves. O chefe do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, Ray Jadallah, afirmou que algumas pessoas ficaram presas dentro dos veículos atingidos. O piloto e o copiloto também ficaram presos na aeronave.

O avião ultrapassou os limites da pista por volta das 14h no horário local de Miami (15h em Brasília), após chegar de San Juan, em Porto Rico. Mais de 60 unidades do Corpo de Bombeiros responderam à ocorrência e encontraram a aeronave em chamas. Horas depois do acidente, as equipes ainda trabalhavam para conter um vazamento de combustível.

O voo de carga da Amazon era operado pela 21 Air, empresa de transporte de cargas com sede na Carolina do Norte. A aeronave era um Boeing 767 de 32 anos, originalmente construído para transportar passageiros e convertido em cargueiro em 2015, segundo o site de rastreamento Flightradar24.

Imagens do local mostravam o avião da Prime Air parado ao lado de uma estrada, próximo a dois caminhões. Apesar do incêndio, a aeronave permanecia praticamente intacta.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) informou que enviará uma equipe a Miami, liderada pela presidente do órgão, Jennifer Homendy, para investigar o acidente.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais para entender exatamente o que aconteceu", afirmou a porta-voz da Amazon, Kelly Nantel. "Neste momento, nossa prioridade absoluta é a segurança, o bem-estar e o cuidado de todos os envolvidos."

Cerca de 250 voos registravam atrasos no aeroporto no fim da tarde de hoje, segundo o FlightAware.