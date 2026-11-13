Papa afirma que sua saúde está melhorando em retorno emocionante a Chiclayo, no Peru

Centenas de milhares de fiéis receberam o pontífice sob um calor sufocante nos Pampas de Pimentel, uma vasta extensão árida próxima ao Oceano Pacífico

O primeiro papa americano, que também tem nacionalidade peruana, chegou na quarta-feira (11) ao Peru (Foto por TIZIANA FABI / AFP)

O papa Leão XIV afirmou, nesta sexta-feira (13), que está "superando" seus problemas de saúde, semanas após uma cirurgia por um câncer de pulmão, durante uma missa celebrada sob sol intenso em Chiclayo, no norte do Peru, onde foi bispo por cerca de oito anos.

Centenas de milhares de fiéis, alguns com sombrinhas e a maioria com bonés, receberam o pontífice sob um calor sufocante nos Pampas de Pimentel, uma vasta extensão árida próxima ao Oceano Pacífico, a 15 quilômetros da cidade peruana, onde foi celebrada a missa.

Algumas pessoas erguiam seus bebês, que receberam a bênção de Leão XIV do papamóvel, enquanto ele percorria a esplanada em meio a aplausos e gritos entusiasmados.

O papa, de 71 anos, foi submetido em meados de outubro a uma cirurgia para retirar um nódulo cancerígeno de um dos pulmões. Por algum tempo, houve dúvidas sobre a possibilidade de realizar sua intensa viagem de 12 dias pela América do Sul, iniciada no Uruguai, que passou pela Argentina e tem como última etapa o Peru, onde viveu por quase duas décadas.

"Que alegria voltar a Chiclayo!", exclamou Leão XIV ao iniciar sua homilia.

"Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelas orações, em particular pela minha saúde", disse o pontífice, que afirmou estar "superando", "com a ajuda de Deus", seus problemas de saúde, em meio a "momentos de provação". A declaração foi recebida com uma explosão de aplausos.

Militares distribuíam garrafas de água e bombeiros lançavam jatos de água para refrescar a multidão, sob temperaturas próximas dos 30°C. Os fiéis pediam silêncio aos vendedores de óculos de sol e lembranças do pontífice.

César Arroyo, um devoto de 65 anos, caminhou 10 quilômetros para assistir à missa, empurrando um carrinho com uma estátua de Cristo.

"Estamos pedindo que ele se recupere", disse. "Talvez não tenha nascido" no Peru, "mas tem esse coração chiclayano".

O primeiro papa americano, que também tem nacionalidade peruana, chegou na quarta-feira ao Peru. No domingo, sua resistência será colocada à prova: ele visitará quatro cidades, incluindo Cusco, nos Andes, a 3.400 metros de altitude.

No primeiro discurso após sua eleição como líder da Igreja Católica e de seus 1,4 bilhão de fiéis no ano passado, Leão XIV saudou sua "querida Diocese de Chiclayo", que o havia conhecido como Robert Prevost.

Nas ruas e com "muito carisma"

"Bem-vindo à sua casa", dizem os cartazes nas vitrines dos estabelecimentos de Chiclayo. No centro histórico desta cidade litorânea de 600 mil habitantes, sua imagem é onipresente.

"Monsenhor Robert", como os fiéis ainda o chamam, deixou a lembrança de ser um bispo próximo ao povo.

"Podemos dizer que ele foi até o último canto da Diocese de Chiclayo, que não tem uma geografia nada fácil", diz Jorge Villegas, vigário-geral dessa diocese, que o conheceu de perto.

O religioso recorda a "solidariedade" que ele demonstrou durante graves enchentes, sem hesitar em calçar botas para acompanhar os afetados.

Durante a pandemia, "ele foi o promotor da construção de duas fábricas de oxigênio para atender aqueles que haviam contraído a covid", enquanto o insumo estava escasso para tratar os pacientes, relata.

Em frente à catedral, a ansiedade cresce.

Cyntia López, operadora de turismo de 53 anos, afirma ter recebido a bênção do então bispo Prevost em um momento difícil de sua vida. "Ele sempre foi muito bom, muito caridoso com as pessoas humildes, muito trabalhador", lembra.

Ela espera que sua chegada também impulsione o turismo.

Pahola Rojas, uma secretária de 40 anos, o recorda como um sacerdote acessível. "Era possível encontrá-lo na rua, como qualquer um de nós, passeando, cumprimentando e conversando", conta. "Ele gerava muita confiança" e tinha "muito carisma".

Além da missa nos Pampas de Pimentel e de encontros com o clero e estudantes, Leão XIV visitará em privado a Capela São Óscar Romero, que ele ajudou a reconstruir em um dos bairros mais modestos de Chiclayo.