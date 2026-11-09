Na Argentina, Papa Leão 14 se emociona ao lembrar o papa Francisco

Potífice celebrou missa para 2,5 milhões de pessoas e recebeu vítimas de abusos no país

O Papa Leão 14 faz gestos no lar de acolhimento Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, em Claypole, província de Buenos Aires (Tiziana Fabi/AFP)

Mais de dois milhões e meio de pessoas assistiram, nesta segunda-feira (9), em Buenos Aires, à missa mais multitudinária do pontificado de Leão 14 em um dia no qual o papa também se reuniu com vítimas de abusos por parte do clero.

Diante de uma multidão reunida em volta do Monumento aos Espanhóis, no bairro de Palermo, no primeiro evento maciço da etapa argentina de sua viagem pela América do Sul, o pontífice de 71 anos defendeu a vigência da fé cristã como "um pilar".

Aos gritos de "Olê, olê, olê, Leão!" e agitando bandeiras argentinas e do Vaticano, os fiéis se espremeram para formar um corredor de mais de dois quilômetros na ampla avenida do Libertador, por onde Leão 14 passou a bordo do papamóvel.

Em sua homilia, o enérgico pontífice, que há apenas três semanas foi submetido a uma cirurgia para retirar um câncer de pulmão, disse que a família cristã "hoje mais do que nunca representa um pilar entre as muitas precariedades da nossa época".

O papa se emocionou ao mencionar seu antecessor, "nosso amado" papa Francisco, e pediu que os pais transmitam a fé aos seus filhos "com os gestos mais simples".

A missa terminou com uma comunhão multitudinária em postos móveis, onde inclusive laicos distribuíram dezenas de milhares de hóstias aos fiéis.

Marta Lima, uma professora aposentada de 63 anos, apreciou que na homilia o papa pedisse para "fortalecer os laços da família", visto que "isso é justamente o que nos faz falta e, quando não existe, é o início de todas as violências".

Leão 14 encerrou a jornada com a oração das Vésperas ao lado dos bispos, na Catedral de Buenos Aires, um local de significado especial para os argentinos por ter sido a sede de Jorge Bergoglio quando era arcebispo, antes de ser eleito papa, em 2013.

"Independentemente da investidura papal, Francisco é e sempre será nosso", disse à AFP Claudia Alejandra Albonoz, de 57 anos, uma das centenas de pessoas que se reuniram em frente à catedral na esperança de ver passar seu sucessor.

Abusos e trabalho



No meio da tarde, o papa teve um encontro de uma hora com cinco vítimas de abusos cometidos por membros do clero ou em instituições da Igreja Católica na Argentina.

"O papa falou com cada uma delas individualmente, ouvindo seus relatos, as dolorosas experiências que haviam vivido", disse um comunicado da Santa Sé, que acrescentou que o pontífice se comprometeu a reforçar as medidas de proteção dentro da Igreja Católica.

Mais tarde, Leão XIV foi a um encontro com sindicalistas e líderes de movimentos sociais na Universidade Católica Argentina, em Buenos Aires.

"O sindicato é uma instituição indispensável quando defende os que não têm voz e quando resiste à mercantilização da força de trabalho", disse-lhes o papa.

O sindicalismo é um dos setores que mais tem confrontado o presidente Javier Milei, com quatro greves gerais desde que assumiu, em dezembro de 2023, e críticas pelos efeitos de suas políticas no mercado de trabalho.

O desemprego alcançou 7,9% da população economicamente ativa no segundo trimestre do ano, o nível mais alto desde 2021, enquanto a informalidade agora abrange 45% dos trabalhadores.

O Papa Leão XIV ouve os fiéis na instituição de acolhimento Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, em Claypole, província de Buenos Aires, Argentina (crédito: Tiziana Fabi/AFP)

Deficiência



Nesta segunda-feira, o pontífice iniciou o dia na Cottolengo Don Orione, uma casa de caridade para pessoas com deficiência na periferia de Buenos Aires, onde advertiu que um país é julgado pela inclusão que oferece aos mais necessitados. A instituição abriga 410 adultos com deficiência. A grande maioria não recebe visitas de familiares, nem de pessoas próximas.

"O progresso de uma nação também se mede pela acolhida que sabe dispensar a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais", declarou o pontífice.

Milei é criticado pelas duras políticas de ajuste fiscal que afetam essa parcela da população. Após negociações das quais a Igreja Católica participou, o governo e a oposição acordaram um projeto para garantir o financiamento dos repasses. A Câmara dos Deputados o aprovou em outubro e ele ainda precisa ser votado no Senado.

Em seu discurso, Leão 14 defendeu a dignidade das pessoas com deficiência. "Suas vidas não são um peso para a sociedade; são uma bênção, porque vocês podem nos ajudar a não esquecer qual é o fundamento da dignidade de cada ser humano e o que é realmente importante na vida", disse.



