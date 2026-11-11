Irã designa Marinha e Força Aérea da Argentina como organizações terroristas

Classificação seguiu 'princípio da reciprocidade' meses após país sulamericano adotar medida contra grupo militar iraniano

Oficiais da Armada Argentina (Armada Argentina/Divulgação)

O Ministério das Relações Exteriores do Irã informou nesta quarta-feira (11) que classificou a Marinha e a Força Aérea da Argentina como "organizações terroristas", após o governo Milei ter designado o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) com a mesma classificação, na esteira da postura dos Estados Unidos.

A designação de Teerã ocorreu "com base no princípio da reciprocidade", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Irã em comunicado. "É evidente que a responsabilidade por todas as consequências decorrentes deste assunto recairá sobre o governo argentino", acrescentou a chancelaria, sem citar diretamente o Exército da Argentina.

Em abril, a Argentina disse ter adotado medidas contra a IRGC devido ao apoio do grupo ao Hezbollah, organização político-militar baseada no Líbano.

O Irã já havia aprovado, em 2019, uma legislação que prevê medidas retaliatórias contra países que classifiquem suas forças militares como organização terrorista.