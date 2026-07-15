Após mais de 100 anos é extinta a barreira entre Espanha e Gibraltar
A Espanha cedeu Gibraltar à Coroa Britânica em 1713, no Tratado de Utrecht, mas nunca deixou de reivindicar a soberania sobre o território
Publicado: 15/07/2026 às 15:21
Uma nova era teve início entre a Espanha e o pequeno território britânico de Gibraltar em 15 de julho de 2026, com a suspensão definitiva dos controles de fronteira ( AFP)
À meia-noite desta quarta-feira foi celebrado o fim dos controles alfandegários na fronteira entre o enclave britânico de Gibraltar e a Espanha, que existia desde 1909, marcando o término da última fronteira física da Europa.
Agora é possível cruzar livremente a fronteira entre os dois territórios, que nas últimas décadas obrigava o duplo controle de identidade da polícia espanhola e de Gibraltar nos postos fronteiriços. A nova medida alinha Gibraltar com as regras de livre circulação em vigor no Espaço Schengen, que permite que milhões de pessoas viajem entre 29 países europeus sem passar por controles de fronteira internos devido às políticas unificadas de entrada, vistos e segurança.
"Hoje estamos fazendo história, uma bela história, porque hoje cai o último muro da Europa continental. Durante décadas, a vedação foi isso mesmo, uma ferida aberta para os milhares de trabalhadores que a atravessavam diariamente", declarou primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, ao assistir o cerimonial da remoção da barreira metálica que separava a população espanhola da cidade vizinha de La Línea de la Concepción de Gibraltar.
A cerimônia decorreu poucas horas depois da entrada em vigor do acordo de livre circulação entre a União Europeia e o governo britânico, seis anos apos a saída do Reino Unido do bloco europeu. O acordo aconteceu após anos de negociações difíceis na sequência das tensões pós-Brexit entre Londres e Bruxelas.
Gibraltar é um pequeno território britânico com quase 40 mil habitantes, situado na ponta sul da Península Ibérica, que acolhe diariamente cerca de 15 mil trabalhadores espanhóis, representando quase metade da sua força de trabalho.
A Espanha cedeu Gibraltar à Coroa Britânica em 1713, no Tratado de Utrecht, mas nunca deixou de reivindicar a soberania sobre o território, o que gerou tensões constantes entre Madrid e Londres. Estas tensões atingiram o seu auge em 1969, quando o regime do ditador espanhol Francisco Franco fechou a fronteira depois de Gibraltar ter votado de forma esmagadora em referendo pela permanência sob soberania britânica. A fronteira só foi totalmente reaberta em 1985.