Papa Leão 14 pede na Argentina que o crescimento chegue aos mais necessitados

Em seu primeiro discurso na Argentina, Leão 14 mencionou aqueles que procuram trabalho, os idosos e os que, apesar de terem emprego, não conseguem atender às necessidades familiares

Papa Leão 14 proferindo um discurso durante uma cerimônia no Palácio Libertad, em Buenos Aires (SIMONE RISOLUTI/VATICAN MEDIA/AFP)

O papa Leão 14 pediu, neste domingo (8), em Buenos Aires, que o crescimento chegue aos mais necessitados e que se respeite quem pensa diferente, uma mensagem de peso diante do presidente Javier Milei, que ataca com virulência seus críticos e cuja política de ajustes a Igreja questiona por sua dureza.

Em seu primeiro discurso na Argentina, Leão 14 mencionou aqueles que procuram trabalho, os idosos e os que, apesar de terem emprego, não conseguem atender às necessidades familiares.

A Igreja Católica argentina tem questionado o custo social dos cortes de Milei, que afetaram em particular os hospitais públicos, as universidades e os aposentados.

"Cabe favorecer tudo o que crie oportunidades, estimule a iniciativa privada e permita que o crescimento alcance também aqueles que encontram maiores dificuldades. A economia deve estar a serviço da pessoa e não a pessoa a serviço da economia", disse o papa no Palácio Liberdade, em Buenos Aires, diante de Milei e outras autoridades, em um discurso pontuado por aplausos.

O presidente, por sua vez, invocou o "bem comum" para defender sua política econômica e sustentou que seu governo deve agir "sem castigar os argentinos do futuro para favorecer os argentinos de hoje", em uma declaração na qual apresentou o papa diante de uma sala lotada.

"Melhoremos de forma sustentável a vida daqueles que hoje estão presentes e asseguremos o futuro dos que ainda não chegaram", afirmou.

"Cuidado com a palavra"

O papa também defendeu "o cuidado com a palavra" na vida pública de um país cujo presidente costuma insultar opositores e jornalistas.

A democracia, disse, se fortalece com a escuta, a busca de acordos e "a capacidade de reconhecer em quem pensa de forma diferente um compatriota com quem se compartilha um mesmo destino".

Milei, aliado do presidente americano, Donald Trump, chegou ao poder com a promessa de reativar a economia e frear a inflação por meio da austeridade fiscal.

Ele fez da motosserra o símbolo de seu programa de cortes e, durante a campanha eleitoral, chamou o então papa Francisco - antecessor de Leão 14 - de "imbecil" por defender a justiça social, que Milei considera uma "aberração".

Já no poder, o presidente argentino moderou o tom e visitou seu compatriota Francisco no Vaticano. Neste domingo, qualificou-o como uma "figura excepcional".

"Como a Copa do Mundo nos une"

Leão 14 disse que sua visita à Argentina, a primeira de um papa ao país em 39 anos, tem um "significado particular" na terra natal de seu antecessor.

Muitos fiéis esperaram em vão que Francisco voltasse ao país durante seus doze anos de pontificado.

"Durante doze anos, a Igreja universal ouviu a voz de um pontífice argentino que trazia consigo, na memória e no coração, os lugares, as pessoas e a fé que aqui recebeu", disse Leão 14.

Os atos deste domingo foram fechados ao público. Grades antidistúrbios mantiveram a multidão a uma centena de metros dos locais onde estaria o papa.

A duas quadras da praça San Martín, onde o pontífice recebeu uma oferenda de flores, centenas de pessoas aguardavam sob o sol sem saber se ele passaria por ali. Algumas se cobriam com bandeiras do Vaticano com a inscrição "Bem-vindo, Leão 14".

Liliana Deblauwe, professora aposentada de 68 anos, comentou: "Assim como a Copa do Mundo nos une, tomara que o papa também faça isso”.

Depois, o papa seguiu para a Casa Rosada, sede do governo, onde foi novamente recebido por Milei. Do lado de fora, centenas de pessoas, algumas com a camisa da seleção argentina, cantavam "Olê, olê, olê, olê, Leão, Leão!", e tentavam vê-lo por trás das altas grades que cercavam a emblemática Praça de Maio.

"Mais unidade"

Ao abordar o combate ao crime organizado, o papa lembrou que a solidez das instituições depende também da integridade de quem governa, pois "a corrupção corrói a confiança dos cidadãos".

"Gostaria que ele nos desse mais união", disse, com lágrimas nos olhos, Marisa Pérez, uma funcionária administrativa de 50 anos que esperava que os políticos "ouçam suas palavras. É importantíssimo que ele se reúna com Milei".

O avião de Leão 14 aterrissou em Buenos Aires às 16h35 locais (mesmo horário em Brasília), procedente do Uruguai, na segunda escala de uma viagem de 12 dias pela América do Sul, apenas três semanas depois de se submeter a uma cirurgia para retirar um câncer de pulmão.

Até a próxima quarta-feira, quando partirá para o Peru, o papa de 71 anos celebrará três missas multitudinárias e visitará um lar para pessoas com deficiência, um presídio e o santuário de Luján, principal destino de peregrinação católica da Argentina.

Segundo a Universidade de Buenos Aires, 57,7% dos argentinos se denominam católicos.