França acusa Irã de ciberataque a 700 supermercados

Ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, atribuiu a ação à Guarda Revolucionária e anunciou sanções da UE (Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP via Getty Images)

Nesta segunda-feira (9), a França acusou o Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica (CGRI) do Irã de estar por trás do ciberataque que atingiu cerca de 700 supermercados em outubro e anunciou que serão aplicadas sanções da União Europeia (UE) contra responsáveis iranianos.

“Graças ao trabalho notável dos serviços do Estado, estou em condições de confirmar que a responsabilidade deste ataque pertence ao Corpo dos Guardas da Revolução da República Islâmica do Irã", declarou Jean-Noël Barrot, ministro francês das Relações Exteriores.

À margem da reunião do G7, o chefe da diplomacia francesa classificou a operação informática como um ataque de hackers de dimensão e agressividade sem precedentes, que causou prejuízos financeiros elevados, sérios danos materiais e cerca de 20 incêndios.

O governo da França convocou hoje o embaixador iraniano em Paris para apresentar um protesto formal. "Convocamos o embaixador do Irã na França para protestar veementemente contra este ato extremamente grave. Adotaremos sanções em escala europeia contra todos os responsáveis por este ataque", adiantou Barrot.

O Ministério Público (MP) de Paris também comunicou a abertura de uma investigação judicial dirigida aos responsáveis do grupo iraniano Shahid Kaveh, uma unidade de operações cibernéticas ofensivas associada ao centro eletrônico e cibernético da Guarda Revolucionária.

A procuradora de Paris, Laure Beccuau, disse que a investigação visa o dirigente do grupo, dois dos seus adjuntos e quaisquer outras pessoas cuja participação venha a ser identificada. As autoridades francesas emitiram vários mandados de prisão internacionais no âmbito do processo.

Os suspeitos são investigados por danos fraudulentos em sistemas informáticos, cometidos em grupo organizado, com a circunstância agravante de terem atuado ao serviço de uma potência estrangeira. De acordo com Beccuau, os investigadores coligiram características técnicas que associam o ataque ao grupo iraniano, incluindo o uso da língua persa e endereços de internet associados a equipamentos localizados em território iraniano.

“Os hackers conseguiram explorar falhas de segurança nos sistemas de duas empresas subcontratadas pelas cadeias de supermercados para a manutenção e controle remoto das instalações frigoríficas. Através dessas vulnerabilidades, acessaram os sistemas responsáveis pela regulação da temperatura das câmaras frigoríficas e ativaram remotamente programas de descongelamento”, contou a procuradora.

A operação provocou uma acentuada elevação da temperatura, que atingiu os 50 graus Celsius, e desativou os mecanismos automáticos de alerta. Os danos foram descobertos na manhã seguinte pelos funcionários dos supermercados. O governo francês manifestou desde o início preocupação com a dimensão da operação e determinou a abertura de investigações para identificar os responsáveis e impedir a repetição de ataques semelhantes.

Inicialmente, publicações especializadas em cibersegurança haviam apontado suspeitas sobre dois grupos de hackers pró-Rússia, NoName057(16) e Z-Pentest, anteriormente associados a outras operações contra países europeus. O Kremlin, por sua vez, negou qualquer envolvimento nos ataques que atingiram a França e outros países europeus nas últimas semanas.