Papa Leão 14 chega à Argentina, segunda escala de sua viagem pela América do Sul

O presidente Javier Milei e sua irmã, Karina, secretária-geral da Presidência, ambos vestidos de preto, receberam o papa ao pé da escada do avião.

Papa Leão 14 e o presidente da Argentina, Javier Milei (LUIS ROBAYO / AFP)

O papa Leão 14 chegou, neste domingo (8), à Argentina para iniciar a primeira visita de um pontífice ao país em 39 anos, após sua passagem pelo Uruguai e antes de sua viagem ao Peru, última escala de seu giro pela América do Sul.

O presidente Javier Milei e sua irmã, Karina, secretária-geral da Presidência, ambos vestidos de preto, receberam o papa ao pé da escada do avião.

A aeronave trazendo Leão 14 aterrissou às 16h35 locais (mesmo horário em Brasília) no aeroporto de Buenos Aires.

O sumo pontífice permanecerá até a próxima quarta-feira na Argentina, onde celebrará três missas multitudinárias, visitará um lar para pessoas com deficiência, uma prisão e o santuário de Luján, o principal destino de peregrinação católica.