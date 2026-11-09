Incêndio em prédio residencial na China deixa pelo menos 14 mortos
A tragédia aconteceu em um edifício na cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, no fim da tarde de domingo (08)
Publicado: 09/11/2026 às 10:09
Incêndio atinge prédio em Taiyuan, cidade na província de Shanxi, no nordeste da China Leia mais em: https://veja.abril.com.br/mundo/incendio-em-predio-residencial-na-china-deixa-ao-menos-14-mortos/ (Reprodução/Redes Sociais)
Um incêndio em um prédio residencial na região nordeste da China deixou pelo menos 14 mortos, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (9).
A tragédia aconteceu em um edifício na cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, no fim da tarde de domingo, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.
"Trinta e oito pessoas foram levadas a hospitais para receber atendimento, incluindo cinco que depois morreram", informou a Xinhua. As causas do incêndio estão sendo investigadas.
Incêndios fatais são relativamente frequentes na China devido aos frágeis códigos de construção e à negligência com a segurança no trabalho.
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