Incêndio em prédio residencial na China deixa pelo menos 14 mortos

A tragédia aconteceu em um edifício na cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, no fim da tarde de domingo (08)

Incêndio atinge prédio em Taiyuan, cidade na província de Shanxi, no nordeste da China Leia mais em: https://veja.abril.com.br/mundo/incendio-em-predio-residencial-na-china-deixa-ao-menos-14-mortos/ (Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio em um prédio residencial na região nordeste da China deixou pelo menos 14 mortos, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (9).

A tragédia aconteceu em um edifício na cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, no fim da tarde de domingo, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

"Trinta e oito pessoas foram levadas a hospitais para receber atendimento, incluindo cinco que depois morreram", informou a Xinhua. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Incêndios fatais são relativamente frequentes na China devido aos frágeis códigos de construção e à negligência com a segurança no trabalho.