Vinte pessoas morrem em incêndio em um navio na China

Fogo teria se iniciado em um navio de bandeira estrangeira durante um processo de reparos no referido estaleiro; Ainda não foram divulgadas informações sobre as nacionalidades das vítimas

Incêndio teve início durante um processo de reparos no referido estaleiro (Qingdao WoLin Packaging / AFP)

Pelo menos 20 pessoas morreram nesta quinta-feira (10), em um incêndio a bordo de um navio em um estaleiro na cidade chinesa de Qingdao, localizada na província de Shandong (leste), conforme confirmaram as autoridades, que afirmaram que outras cinco pessoas estão desaparecidas.

O incêndio teria se iniciado em um navio de bandeira estrangeira durante um processo de reparos no referido estaleiro, conforme informou a agência de notícias chinesa Xinhua, sem que, até o momento, haja mais detalhes sobre as causas ou as nacionalidades das vítimas.

O presidente da China, Xi Jinping, ordenou às autoridades que acelerem os trabalhos de busca e resgate no estaleiro de Beihai e abram imediatamente uma investigação para esclarecer o incidente e fazer com que os responsáveis prestem contas, em conformidade com a legislação do gigante asiático.