Incêndio em hotel na Índia deixa nove mortos

Chamas, que já foram controladas, tiveram início por volta das 1h45 no horário local em um prédio de cinco andares em Calcutá;

Integrantes da defesa civil no local de um incêndio em um hotel em Calcutá, no leste da Índia (DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

Um incêndio atingiu um hotel em Calcutá, no leste da Índia, e deixou pelo menos nove mortos e vários feridos nesta quarta-feira (19). Segundo a agência de notícias Press Trust of India (PTI), as chamas começaram por volta das 1h45 no horário local, em um prédio de cinco andares próximo à sede do Corpo de Bombeiros do Estado de Bengala Ocidental, na região central de Calcutá.

Entre os mortos estão duas mulheres e uma criança de quatro anos. A PTI informou que pelo menos 80 pessoas foram resgatadas do prédio. O incêndio já foi controlado.

Em entrevista à Agence France Presse (AFP), o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Bengala Ocidental, Anuj Sharma, afirmou que nove pessoas - seis homens, duas mulheres e uma criança - foram levadas para o hospital. "Uma fumaça densa dominou o hotel. Algumas vítimas foram encontradas nos banheiros", disse Sharma. Segundo ele, informações preliminares indicam que um aparelho de ar-condicionado do hotel de baixo custo pode ter explodido e provocado o fogo.

Após visitar o local, o ministro de Estado da Educação Escolar de Bengala Ocidental, Koushik Chowdhury, afirmou que muitas das vítimas provavelmente morreram por inalação de fumaça. Segundo ele, várias pessoas não conseguiram escapar para um local seguro e alguns cômodos não tinham janelas.

Chowdhury acrescentou que as equipes de resgate conseguiram salvar um casal de um cômodo que tinha janela. O ministro afirmou que o governo realizará inspeções de segurança contra incêndio em hotéis de todo o Estado após o incidente.

Santosh Pathak, integrante do partido governante de Bengala Ocidental, afirmou que parte das vítimas era de Bangladesh e estava em Calcutá para receber tratamento médico. "Estamos tentando confirmar a nacionalidade das vítimas", disse Pathak a jornalistas.

Segundo a PTI, peritos forenses coletaram evidências no local, e uma investigação foi iniciada para confirmar a causa do incêndio e apurar se as normas de segurança foram seguidas.

Incêndios mortais, frequentemente ligados a falhas elétricas ou explosões de cilindros de gás, são comuns na Índia, onde investigadores apontam com frequência falhas de segurança e a aplicação inadequada das normas de prevenção e combate a incêndios como fatores que contribuem para as recorrentes perdas de vidas.

Na segunda-feira (17) um incêndio em um hotel na cidade templo de Tarapith, em Bengala Ocidental, deixou pelo menos sete mortos e vários outros gravemente feridos. Em dezembro, pelo menos 25 pessoas morreram após um incêndio que destruiu uma boate popular no Estado de Goa, no oeste do país. (Com informações de agências internacionais)