Papa Leão 14 chega ao Uruguai, primeira parada de giro pela América do Sul

O Papa Leão 14 saúda os fiéis a bordo do papamóvel durante uma cerimônia de boas-vindas na Plaza Independencia, em Montevidéu (Leonardo Carreño/AFP)

O papa Leão 14 chegou nesta sexta-feira (6) a Montevidéu para iniciar um giro de 12 dias pela América do Sul e afirmou que se sentia "bastante em forma" após a cirurgia para tratar um câncer de pulmão à qual foi submetido no mês passado.

"Sei que algumas pessoas duvidavam que esta viagem fosse acontecer", disse Leão a jornalistas a bordo do avião papal.

"Eu não tinha nenhuma dúvida e estava convencido de que esta viagem precisava seguir adiante. E fico muito feliz em poder dizer: louvado seja o Senhor e obrigado à maravilhosa equipe médica. Hoje estou aqui e acredito que estou muito bem", afirmou.

Leão, de 71 anos, foi submetido a uma cirurgia no hospital Gemelli, em Roma, em 13 de outubro. Os médicos retiraram um tumor cancerígeno e parte do pulmão direito.

Ele recebeu alta em 17 de outubro, e os médicos citados pelo Vaticano afirmaram que ele está em condições de viajar e não precisa de nenhum tratamento adicional.

Questionado por jornalistas se tinha algum conselho para pessoas que enfrentam um diagnóstico de câncer, respondeu: "Que não tenham medo. O diagnóstico precoce é obviamente a melhor maneira de proceder e, por isso, os exames regulares são uma bênção. E cuidem de vocês mesmos", disse.

O papa foi questionado se havia voltado a jogar tênis, seu esporte favorito. "Ainda não, mas vou voltar", respondeu.