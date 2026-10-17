Papa Leão 14 deixa hospital após cirurgia de câncer de pulmão

O pontífice, de 71 anos, saiu do centro médico sob aplausos

Papa Leão 14 (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

O papa Leão 14 deixou, neste sábado (17), o hospital Gemelli, em Roma, para retornar ao Vaticano, cinco dias após ter sido submetido a uma cirurgia de câncer de pulmão, constataram jornalistas da AFP.

O pontífice, de 71 anos e líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, saiu do centro médico sob aplausos e vivas dos fiéis reunidos na entrada do hospital.