Leão XIV volta à Praça de São Pedro de papamóvel após cirurgia de câncer no pulmão

Papa agradece apoio e orações em primeira audiência geral desde a operação há oito dias. Vaticano não detalha agenda nem prognóstico

Leão XIV realizou a sua primeira audiência geral no Vaticano desde a sua cirurgia ( TIZIANA FABI / AFP)

O papa Leão XIV reapareceu nesta quarta-feira (21) na Praça de São Pedro, no Vaticano, em papamóvel aberto, oito dias depois de ser operado de um câncer de pulmão. Ele acenou aos peregrinos, abençoou bebês e parou para conversar com fiéis. Foi a primeira audiência geral, o encontro semanal do pontífice com o público, desde 7 de outubro.

"A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações", disse Leão XIV, de 71 anos, ao abrir o evento de 50 minutos. Ele falou com voz clara e não mencionou a saúde.

Em 13 de outubro, o papa passou pela retirada do lobo inferior do pulmão direito e foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, o tipo mais comum de câncer de pulmão. Leão XIV é o papa mais jovem em décadas, eleito em maio de 2025.

Segundo os médicos, a cirurgia ocorreu sem complicações. Eles ainda não informaram o tamanho do tumor nem se a doença atingiu gânglios linfáticos próximos, dados centrais para definir o prognóstico.

O papa voltou ao Vaticano no sábado (17), quatro dias após a operação, e retomou no domingo (18) a reza do Ângelus, da janela do Palácio Apostólico. Naquele dia, prometeu retomar gradualmente suas funções à frente de 1,4 bilhão de católicos.

Depois de percorrer a praça, Leão XIV proferiu sermão em italiano. A única mudança em relação a audiências anteriores foi o número de idiomas das saudações: sete, em vez de nove.

Viagem à América do Sul

O Vaticano não indicou a agenda do pontífice após esta quarta. Estão previstas visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre 6 e 17 de novembro. O cirurgião Stefano Margaritora, do Hospital Gemelli, em Roma, autorizou a viagem, embora a decisão final ainda não tenha sido confirmada pela Santa Sé.