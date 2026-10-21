Leão XIV volta à Praça de São Pedro de papamóvel após cirurgia de câncer no pulmão
Papa agradece apoio e orações em primeira audiência geral desde a operação há oito dias. Vaticano não detalha agenda nem prognóstico
Publicado: 21/10/2026 às 15:20
Leão XIV realizou a sua primeira audiência geral no Vaticano desde a sua cirurgia ( TIZIANA FABI / AFP)
O papa Leão XIV reapareceu nesta quarta-feira (21) na Praça de São Pedro, no Vaticano, em papamóvel aberto, oito dias depois de ser operado de um câncer de pulmão. Ele acenou aos peregrinos, abençoou bebês e parou para conversar com fiéis. Foi a primeira audiência geral, o encontro semanal do pontífice com o público, desde 7 de outubro.
"A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações", disse Leão XIV, de 71 anos, ao abrir o evento de 50 minutos. Ele falou com voz clara e não mencionou a saúde.
Em 13 de outubro, o papa passou pela retirada do lobo inferior do pulmão direito e foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, o tipo mais comum de câncer de pulmão. Leão XIV é o papa mais jovem em décadas, eleito em maio de 2025.
Segundo os médicos, a cirurgia ocorreu sem complicações. Eles ainda não informaram o tamanho do tumor nem se a doença atingiu gânglios linfáticos próximos, dados centrais para definir o prognóstico.
O papa voltou ao Vaticano no sábado (17), quatro dias após a operação, e retomou no domingo (18) a reza do Ângelus, da janela do Palácio Apostólico. Naquele dia, prometeu retomar gradualmente suas funções à frente de 1,4 bilhão de católicos.
Depois de percorrer a praça, Leão XIV proferiu sermão em italiano. A única mudança em relação a audiências anteriores foi o número de idiomas das saudações: sete, em vez de nove.
Viagem à América do Sul
O Vaticano não indicou a agenda do pontífice após esta quarta. Estão previstas visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre 6 e 17 de novembro. O cirurgião Stefano Margaritora, do Hospital Gemelli, em Roma, autorizou a viagem, embora a decisão final ainda não tenha sido confirmada pela Santa Sé.
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