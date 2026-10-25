Irã reforça que segue trocando mensagens com os EUA; Trump diz que não haverá ataques hoje

Negociações entre Irã e Estados Unidos seguem paralisadas em meio à escalada das tensões no Oriente Médio

Porta-voz do Irã, Esmaeil Baghaei, critica mídia dos EUA e ameaças a negociadores (Foto: ATTA KENARE / AFP)

O Irã afirmou que continua trocando mensagens com os Estados Unidos por meio de intermediários e que permanece aberto à diplomacia, apesar do impasse nas negociações sobre a guerra, paralisadas há semanas. A declaração ocorre em meio ao aumento das preocupações com uma possível retomada do conflito em larga escala, às vésperas de eleições importantes nos EUA e em Israel.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, acusou Washington de insistir em exigências unilaterais e criticou o uso recorrente da expressão "rendição completa" pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e por outras autoridades dos EUA. Segundo Baghaei, nenhum iraniano aceita essa condição.

Questionado sobre a possibilidade de ordenar um ataque contra o Irã, Trump inicialmente afirmou que seria imprudente revelar seus planos, mas depois declarou: "Não. Não haverá um ataque hoje".

Enquanto isso, o comandante do Comando Central dos EUA, almirante Brad Cooper, sobrevoava o Estreito de Ormuz e afirmou que mais de três mil embarcações comerciais atravessaram a via marítima com apoio militar americano nos últimos seis meses.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por sua vez, alertou que o Irã ou grupos aliados poderiam realizar ataques para interferir nas eleições de Israel na terça-feira, 27. Segundo ele, a avaliação se baseia em informações de inteligência.



Fonte: Associated Press