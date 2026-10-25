Ataque israelense contra universidade em Gaza mata três pessoas

O hospital Al Shifa indicou que recebeu três corpos e atendeu oito feridos após o ataque com drone na Cidade de Gaza, o maior núcleo urbano da Faixa

Gaza continua assolada pela violência diária, com as forças militares de Israel e o Hamas acusando-se mutuamente de violar a trégua em vigor desde 10 de outubro (Omar AL-QATTAA / AFP)

Um ataque israelense contra uma universidade na Cidade de Gaza matou três pessoas neste domingo (25), segundo funcionários da instituição e de um hospital local, enquanto a agência de Defesa Civil registrou outras quatro mortes em diferentes pontos do território palestino.

O hospital Al Shifa indicou que recebeu três corpos e atendeu oito feridos após o ataque com drone na Cidade de Gaza, o maior núcleo urbano da Faixa.

Duas fontes da Universidade Islâmica disseram que os mortos eram membros da equipe administrativa e que os feridos eram estudantes.

Consultado pela AFP, o Exército israelense afirmou que estava verificando as informações.

O Ministério da Educação de Gaza afirmou em um comunicado que os estudantes estavam assistindo às aulas no momento do ataque.

A instituição condenou o bombardeio e sustentou que o "ataque ocorre em um momento em que o setor do ensino superior enfrenta uma destruição quase total, com 95% dos prédios das instituições acadêmicas danificados em consequência da guerra".

"Nos últimos seis dias, dez estudantes e membros do corpo docente morreram sob fogo da ocupação", acrescentou.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal, informou que outras quatro pessoas morreram neste domingo: duas em um bombardeio em Khan Yunis (sul), uma em Deir al Balah (centro) e outra no norte de Gaza.