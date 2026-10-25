Trump diz que travessias ilegais para os EUA caíram para zero em 18 meses

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre as imigrações para o país em entrevista à Fox News

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista à Fox News que as travessias ilegais na fronteira caíram para zero nos últimos 18 meses e que sua administração removeu "criminosos perigosos" que entraram durante o mandato do ex-presidente Joe Biden.

"Biden deixou entrar 25 milhões de pessoas. Conseguimos tirar muitos deles", disse. Trump acusou Biden de "deixar entrar" no território americano 11.888 assassinos e pessoas "muito perigosas".

O republicano disse ainda que chegou a conversar com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre as ondas de imigração no país europeu. "Você está destruindo a França. Você está deixando pessoas que odeiam o seu país entrarem", afirmou a Macron.