Ucrânia ordena evacuação das famílias em seus dois últimos grandes redutos no leste

Tropas russas vêm se aproximando das cidades de Kramatorsk e Sloviansk

Policiais ucranianos ao lado de cratera após ataque com míssil em Kiev, em 22 de outubro de 2026, em meio à invasão russa na Ucrânia (Serhii Dilin / AFP)

As autoridades ucranianas ordenaram, nesta quinta-feira (22), a evacuação obrigatória de famílias com filhos nas duas principais aglomerações urbanas do Donbass que ainda estão sob seu controle: Kramatorsk e Sloviansk.

Essas duas cidades são os últimos redutos do Exército ucraniano na região oriental de Donetsk, que o Kremlin considera parte de seu território. Há meses, as tropas russas vêm se aproximando dessa área e encontram-se a uma distância de 5 a 15 quilômetros, com o objetivo de conquistá-la.

"Vamos ampliar a zona de evacuação obrigatória para famílias com filhos, abrangendo agora todas as localidades das aglomerações de Kramatorsk e Sloviansk", anunciou no Telegram o governador regional, Vadim Filashkin, sem especificar quantas pessoas foram afetadas nessas localidades do leste.

Anteriormente, as autoridades locais já haviam determinado evacuações obrigatórias em várias partes das aglomerações de Sloviansk e Kramatorsk.

Segundo Filashkin, "a situação de segurança continua se deteriorando", com as forças russas atacando as duas cidades "todos os dias".

"Permanecer lá com crianças representa um risco injustificável", acrescentou o governador.

Na terça-feira, quatro pessoas morreram em um ataque russo em Kramatorsk. Duas semanas antes, 30 pessoas morreram em um ataque contra dois ônibus na mesma cidade.

Em meados de outubro, Yulia Rijakova, uma autoridade ucraniana local, informou que cerca de 350 crianças vivem na região de Kramatorsk e Sloviansk.

Rijakova acrescentou que mais de 70 mil pessoas, incluindo 3 mil crianças, vivem nas áreas controladas por Kiev na região de Donetsk.