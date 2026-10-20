Trump sugere substituição de Zelensky nas negociações com a Rússia

"É hora de outra pessoa negociar em nome da Ucrânia para buscar o fim da guerra com a Rússia", declarou Trump

Trump e Zelensky se reuniram nesta sexta (17) (TOM BRENNER / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu o afastamento do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, das negociações de paz com o Kremlin, defendendo a realização de eleições para que os cidadãos da Ucrânia escolham um novo dirigente. "É hora de outra pessoa negociar em nome da Ucrânia para buscar o fim da guerra com a Rússia”, declarou.

Em meio à escalada de tensões entre Washington e Kiev, Trump acusou Zelensky de prolongar o conflito ao recusar um acordo que, segundo ele, poderia ter sido firmado anteriormente para evitar perdas humanas.

O presidente norte-americano também atribuiu a Zelensky a responsabilidade pelo aumento no preço do barril de petróleo, fazendo duras críticas aos ataques ucranianos às infraestruturas petroleiras da Rússia. Trump afirmou que essas investidas afetam diretamente o mercado global de diesel e geram impactos econômicos mundiais. Enquanto isso, os EUA aliviaram sanções contra Moscou para facilitar a exportação do combustível russo ao mercado internacional, voltando a alinhar interesses comerciais com o presidente Vladimir Putin.

Zelensky aponta pressão e nega capitulação

Por outro lado, Zelensky insinuou que Washington adota medidas para pressionar Kiev a capitular perante a Rússia. O líder ucraniano acusou a administração norte-americana de atrasar deliberadamente o envio de mísseis interceptores para os sistemas de defesa antiaérea Patriot, fundamentais no combate a mísseis e drones russos, e denunciou falhas no repasse de inteligência sobre lançamentos de mísseis balísticos.

“Foram dados passos para convencer a Ucrânia a capitular”, afirmou Zelensky em entrevista à Bloomberg divulgada no domingo, sem citar nomes diretamente.

EUA rebatem acusações de bloqueio de ajuda

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, negou que o governo tenha retido suprimentos militares destinados à Ucrânia ou interrompido o compartilhamento de informações estratégicas.

"Nada está sendo deliberadamente recusado à Ucrânia. Procuramos equilibrar os compromissos assumidos com diferentes parceiros e as próprias necessidades militares dos EUA. O presidente Trump está irritado porque não gosta de ser responsabilizado por acusações inverídicas, incluindo a de que teria ordenado a interrupção no compartilhamento de inteligência”, assegurou Rubio.

Nesta terça-feira (20), Zelensky informou que conversou por telefone com Rubio sobre o fornecimento de mísseis antibalísticos e o suporte da rede Starlink, essencial para a comunicação e a inteligência do Exército ucraniano. "Conversei com Marco Rubio. Foi uma conversa substancial e focada em pontos cruciais. Sou grato por sua disposição em ajudar e por sua posição clara", publicou na rede social X.

O presidente ucraniano ressaltou que os contatos diplomáticos entre Kiev e Washington prosseguem em busca de uma solução negociada para a guerra, voltando a defender um cessar-fogo mútuo focado na preservação do setor energético.