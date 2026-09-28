Ataque russo atinge Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, mata 7 pessoas e deixa crianças feridas

O Ministério da Defesa russo afirmou que alvos foram dois centros de dados e postos de gasolina e um centro de distribuição postal; Zelenski, diss que a Rússia "certamente enfrentará uma resposta por isso"

Os novos ataques ocorreram após uma semana de esforços diplomáticos na ONU (Serhii Okunev / AFP)

Os ataques russos contra a Ucrânia deixaram pelo menos sete mortos e mais de 60 feridos nesta segunda-feira (28). Os bombardeios atingiram prédios residenciais, escritórios, centros de dados e um edifício da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia.



Na região de Kiev, quatro pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas, incluindo três crianças, após ataques com drones russos.

Uma das vítimas era uma mulher que estava na Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, no distrito de Shevchenkivskyi, no centro da capital ucraniana, segundo a administração militar da cidade. O local é o mais recente patrimônio cultural da capital a ser danificado. Postos de gasolina e uma empresa farmacêutica também foram atingidos.

Em Dnipro, no sudeste da Ucrânia, um drone atingiu um centro de escritórios durante o horário comercial e deixou pelo menos três mortos e 12 feridos, segundo autoridades locais.

Já em Kharkiv, no nordeste do país, um bombardeio contra um prédio residencial de nove andares deixou 43 pessoas feridas, incluindo 11 crianças, afirmou o prefeito da cidade, Ihor Terekhov.

No domingo (27), um drone atingiu uma área residencial na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, deixando quatro pessoas feridas, incluindo duas adolescentes, informou o chefe da administração militar regional, Viacheslav Chaus.

Após os ataques, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou que a Rússia "certamente enfrentará uma resposta por isso".

"Cada ato de terror russo resulta em vítimas que poderiam ter sido evitadas se a pressão sobre a Rússia finalmente se tornasse total. Pressão sobre tudo que financia e produz as armas de terror da Rússia, e sobre todos que as utilizam", escreveu Zelenski em uma publicação no X.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças atingiram dois centros de dados e postos de gasolina em Kiev e um centro de distribuição pertencente à empresa postal Nova Poshta em Odesa, no sul do país.

Segundo a pasta, os militares russos também atingiram um navio de carga no Mar Negro e outro no porto ucraniano de Chornomorsk. Os ataques têm como objetivo limitar as exportações de grãos da Ucrânia, embora também possam provocar escassez de alimentos em países que dependem dessas importações.

Moscou afirmou que tem como alvo apenas locais relacionados a atividades militares, mas os ataques aéreos russos atingem regularmente áreas civis.

Os novos ataques ocorreram após uma semana de esforços diplomáticos na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) para avançar nas negociações para encerrar a invasão de Moscou, iniciada há quatro anos e meio.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta segunda-feira que as chances de um rápido avanço para alcançar um acordo de paz eram pequenas após recentes ataques ucranianos, incluindo durante as eleições parlamentares na Rússia.

"A Ucrânia terá de pagar um preço pelas ações que ocorreram nos últimos meses", disse Peskov a jornalistas. "Isso está acontecendo agora."

Zelenski afirmou que, no domingo, ataques de longo alcance em território russo atingiram duas fábricas de defesa em Tula, ao sul de Moscou, e Voronezh, no sudoeste do país, além de instalações de petróleo na região de Krasnodar, no sul.

Os drones ucranianos de longo alcance têm atingido repetidamente depósitos de combustível e instalações industriais russas, que são importantes para a economia e o esforço de guerra de Moscou.

Ataques ucranianos com drones durante a noite provocaram incêndios em três instalações de infraestrutura em Krasnodar, informaram autoridades locais de emergência nesta segunda-feira, sem identificar os locais.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as defesas aéreas derrubaram 254 drones ucranianos durante a noite.