Rússia realiza mais uma onda de ataques a infraestruturas ucranianas

Guerra da Rússia e da Ucrânia. ( Foto: DARYA NAZAROVA / AFP)

Uma nova ofensiva russa atingiu vários edifícios residenciais e infraestruturas energéticas, que causaram três mortes e 22 feridos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou na rede social X uma operação de ataques direcionados com mísseis balísticos russos visando especificamente a infraestrutura energética — a mesma infraestrutura que o presidente norte-americano anunciou que teria um cessar-fogo.

“Ataques russos em massa deixaram esta quarta-feira 600 mil pessoas sem eletricidade na Ucrânia, refletindo um desprezo ostensivo de Moscou em relação aos Estados Unidos, que tinham falado num cessar-fogo energético. O ataque foi totalmente deliberado e de escala ostensiva; a Rússia nunca tinha demonstrado tamanho desrespeito pelos Estados Unidos. A Rússia não considera contundentes as declarações do presidente norte-americano", afirmou Zelensky.

O gabinete presidencial da Ucrânia também comunicou que o sistema de alerta compartilhado pelos aliados - o Starlink - foi alterado durante a noite sem aviso prévio e por isso as sirenes não tocaram antes dos impactos dos mísseis e drones. “Já na noite de terça-feira, uma central elétrica em Kiev foi atingida por um míssil russo sem que a Ucrânia tivesse recebido qualquer alerta prévio dos parceiros ocidentais sobre o ataque”, acrescentou Zelensky.

A Ucrânia depende de informações de inteligência militar ocidental, especialmente dos EUA, para detectar ataques russos e atingir alvos. A recente escalada de tensão entre Zelensky e Donald Trump trouxe receio em Kiev de um enfraquecimento deste apoio essencial. "Os nossos sistemas só detectaram estes mísseis quando já estavam praticamente chegando a Kiev", continuou Zelensky, descrevendo a central atingida como uma instalação energética fundamental para Kiev.

Segundo Sergiy Beskrestnov, conselheiro tecnológico do presidente ucraniano, após Trump ter apelado a uma pausa nos ataques contra as infraestruturas energéticas, detalhou que o funcionamento de alguns terminais Starlink parece ter sido restringido durante a noite."Esta noite, a SpaceX impôs uma limitação de velocidade para os terminais Starlink em movimento. as nossas forças de defesa não foram avisadas desta restrição, o que resultou na interrupção de várias missões. Evidentemente, esta medida não pode ser uma coincidência e está ligada à situação política atual", apontou Beskrestnov.

Já o Ministério russo da Defesa confirmou hoje que as suas forças atingiram sete instalações de infraestruturas energéticas ucranianas e um centro de dados numa ofensiva em grande escala durante a véspera, que, de acordo com o organismo, visava instalações que beneficiavam as forças armadas da Ucrânia.

O Kremlin informou ainda que os seus sistemas de defesa aérea destruíram 902 drones ucranianos ontem sobre cerca de vinte regiões russas e a Crimeia anexada. Em Moscou, o prefeito da capital disse que 180 drones foram destruídos, sendo um dos números mais elevados que já foram disparados contra a cidade nas últimas semanas. As autoridades aeroportuárias relataram que os ataques afetaram significativamente o funcionamento dos aeroportos de Moscou e as operações no aeroporto de Vnukovo tiveram que ser suspensas por mais de oito