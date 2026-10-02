O futuro da inteligência artificial depende do discernimento humano

O diferencial mais difícil de reproduzir permanece humano. Está no repertório, na confiança entre pessoas, no julgamento acumulado, na imaginação e na disposição para assumir consequências.

Em dois anos, o número de empresas com atuação na área industrial que utilizam a tecnologia de inteligência artificial (IA) mais que dobrou e apresentou um salto de 163% (Foto: Rawpick/Freepick)

A maior ilusão da inteligência artificial ocorre quando competência é confundida com entendimento. Os sistemas atuais podem superar pessoas em inúmeras tarefas e continuam sem evidência de experiência subjetiva. Desempenho computacional passou a valer como prova de intelecto. Modelos processam muitos dados, reconhecem padrões, estimam probabilidades e produzem respostas sofisticadas. Chamar esse desempenho de intelecto artificial confunde competência com experiência. Intelecto envolve sentir, imaginar, atribuir significado e assumir responsabilidade moral.



A ansiedade amplia a confusão. Uma declaração de Elon Musk apresentou o trabalho opcional como possível destino econômico da inteligência artificial e da robótica. Meses depois, uma avaliação recente de Sam Altman reconheceu erros em previsões sobre efeitos sociais e econômicos da tecnologia e admitiu exagero no impacto de curto prazo sobre empregos iniciais de escritório. As posições expõem um debate ainda instável.



Nas empresas, há evidências concretas. Um estudo experimental com 269 participantes avaliou tarefas profissionais de escrita com inteligência artificial. O uso passivo reduziu autoeficácia, sentimento de autoria e percepção de significado no trabalho. A colaboração ativa preservou resultados psicológicos próximos aos do trabalho independente. O ponto desloca a discussão da simples adoção tecnológica para a qualidade da participação humana.



Outro levantamento sobre engajamento e integração da inteligência artificial encontrou uma associação relevante nos Estados Unidos. Empregados de organizações com um plano claro para integrar inteligência artificial tiveram engajamento 15 pontos percentuais maior. Direção, apoio do gestor e clareza sobre o papel humano aparecem associados a maior engajamento. A escolha empresarial define quanto espaço permanece para autonomia humana.



A produtividade exige mais rigor. Um experimento de campo com 791 profissionais registrou ganho aproximado de 9,6% no desempenho de indivíduos que trabalharam com inteligência artificial. O mesmo estudo revelou outra diferença. Equipes humanas sem inteligência artificial escolheram a própria melhor ideia em cerca de 50% dos casos. Nas condições com inteligência artificial, o índice ficou próximo de 37%. A inteligência artificial elevou a qualidade média das soluções. O julgamento sobre qual ideia merecia avançar continuou a exigir uma competência distinta da geração de alternativas.



Essa diferença ajuda a definir o intelecto em termos humanos. Inteligência artificial opera por inferência estatística, otimização e recombinação de padrões. Intelecto envolve imaginação, experiência, intenção, memória biográfica, emoção e capacidade de atribuir significado. Também envolve responsabilidade. Decidir exige considerar contexto, reconhecer consequências e responder por elas.



Um estudo do Massachusetts Institute of Technology com mais de 20 empresas em quatro grandes grupos setoriais reforçou esse ponto. As aplicações de inteligência artificial deslocaram parte do trabalho para atividades de supervisão, interpretação e controle. O relatório atribuiu às práticas de gestão influência sobre a qualidade das funções resultantes. A mesma tecnologia pode ampliar o espaço para julgamento ou reduzir o trabalhador a uma etapa residual do processo.



A prioridade empresarial de obter a melhor inteligência artificial contém um erro de foco. Modelos tendem a se difundir, capacidade computacional pode ser contratada e ferramentas ficam acessíveis a concorrentes. O diferencial mais difícil de reproduzir permanece humano. Está no repertório, na confiança entre pessoas, no julgamento acumulado, na imaginação e na disposição para assumir consequências.



A inteligência artificial representa uma ferramenta de produtividade sem precedentes. Seu valor empresarial depende de uma decisão anterior à tecnologia. Cada organização precisa escolher quais capacidades deseja automatizar e quais pretende cultivar nas pessoas. Eficiência sem autoria produz dependência. Automação sem critério enfraquece julgamento. Trabalho sem significado reduz a disposição humana para criar e assumir responsabilidade.



Máquinas calculam, otimizam e preveem. Pessoas imaginam, sentem, escolhem e respondem pelas consequências. O futuro pertence às organizações que combinam essas capacidades sem confundi-las. A inteligência artificial pode ampliar quase tudo o que fazemos. O intelecto continua ligado à experiência humana de atribuir sentido ao que merece ser feito.

* Head de Inovação da Positivo Tecnologia