Vladmir Putin anuncia libertação do americano Stephen Hubbard

Hubbard, acusado pela Rússia de combater como mercenário na guerra da Ucrânia, foi condenado em julgamento a portas fechadas em 2024

Stephen Hubbard, americano capturado pelas forças russas em 2024 (Handout/Moscow City Court press service/AFP)

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira (21) a libertação de Stephen Hubbard, um americano acusado de combater como mercenário na guerra da Ucrânia, durante uma reunião com o enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, em São Petersburgo, informando as agências russas.

Putin disse que Hubbard, condenado em um julgamento a portas fechadas em outubro de 2024 a quase sete anos de prisão, encontra-se no aeroporto de Pulkovo, acrescentaram. A informação foi confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nesta quarta-feira (24).

Segundo Trump, o americano foi libertado e está “a caminho de casa”. “Dos Estados Unidos, por respeito ao presidente Trump, não houve nada em troca — uma situação sem precedentes para a Rússia”, enfatizou.

O mandatário associou a liberação à recente suspensão de avaliações contra a Rússia. "Se as abordagens foram impostas, sem dúvida essas negociações foram interrompidas completa e totalmente", assegurou.