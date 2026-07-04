° / °
Mundo
INTERNACIONAL

Trump e Putin conversam sobre a Ucrânia, diz Kremlin

Conversa ocorre antes da cúpula da Otan em Ancara, na Turquia

AFP

Publicado: 04/07/2026 às 20:05

Seguir no Google News Seguir

Donald Trump e Vladimir Putin/Drew ANGERER e Gavriil GRIGOROV/various sources/AFP

Donald Trump e Vladimir Putin (Drew ANGERER e Gavriil GRIGOROV/various sources/AFP)

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone, neste sábado (4), com seu par americano, Donald Trump, por ocasião dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, anunciou o Kremlin.

Segundo a Presidência russa, os dois dirigentes conversaram sobre a situação na Ucrânia antes da cúpula da Otan em Ancara, na Turquia.

Veja também:

"Os presidentes abordaram naturalmente a questão de um solução na Ucrânia, levando em conta em particular a participação próxima de Donald Trump na cúpula da Otan na Turquia nos dias 7 e 8 de julho", informou Yuri Ushakov, assessor diplomático do Kremlin, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti.

Mais cedo neste sábado, Kiev também anunciou que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversou por telefone com Donald Trump.

Conversa , Kremlin , Putin , Trump
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP