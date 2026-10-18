Padre morre esmagado por crucifixo gigante durante missa no Equador

O crucifixo de madeira se desprendeu da parede e o esmagou contra o púlpito. A cerimônia estava sendo transitida ao vivo e mostra o momento do acidente

As imagens do acidente viralizaram neste domingo (18) nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Um padre católico morreu no sábado (17) enquanto celebrava uma missa na cidade equatoriana de Guayaquil, depois que um crucifixo de madeira se desprendeu da parede e o esmagou contra o púlpito, segunda imagens da transmissão ao vivo da cerimônia.

"Padre, padre! Chamem uma ambulância!", ouve-se pessoas gritam na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pouco antes de a transmissão ser interrompida.

As imagens do acidente viralizaram neste domingo nas redes sociais e nos meios de comunicação.

A Arquidiocese de Guayaquil lamentou, em comunicado, a morte do padre Patricio Alfredo Sánchez e expressou sua “solidariedade, carinho e carinho” aos familiares e amigos.