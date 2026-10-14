Papa Leão 14 passou uma 'noite tranquila' após cirurgia para retirar tumor no pulmão

Médicos estão fazendo mais exames para determinar se o câncer do pontífice, de 71 anos, pode ter se espalhado

A operação para a remoção do nódulo no pulmão é o primeiro alerta de saúde para Leão como papa (Tiziana FABI / AFP)

O papa Leão 14 passou uma noite tranquila no hospital Gemelli, em Roma, onde continua internado nesta quarta-feira (14), um dia após ser submetido a uma cirurgia para extirpar um tumor cancerígeno do pulmão direito.

Os médicos estão fazendo mais exames para determinar se o câncer do pontífice, de 71 anos, pode ter se espalhado.

"O papa Leão 14 passou uma noite tranquila", informou nesta quarta-feira o Vaticano, sem revelar mais detalhes.

Os cirurgiões operaram o pontífice na terça-feira (13) para retirar o lobo inferior do pulmão direito.

A operação "confirmou o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar, como sugeriam os exames pré-operatórios", informou a Santa Sé.

Segundo a especialista Juanita Mora, porta-voz da American Lung Association, entrevistada pela AFP, quando este tipo de câncer "é detectado em fases iniciais, então você tem um prognóstico muito, muito bom".

Ela ressaltou que tudo dependerá do estágio do câncer detectado e se a doença se espalhou. Segundo a médica, a taxa de sobrevivência em cinco anos para esta forma de câncer, quando o tumor é detectado em estágio precoce, é de "80% a 98%, em particular após uma extirpação cirúrgica".

Os médicos "determinarão se (o papa) precisa de quimioterapia, radioterapia, terapia direcionada ou imunoterapia", acrescentou.

Recuperação

Leão 14 está em um quarto no 10º andar do hospital, ao lado de uma suíte papal com capela privada, que atualmente passa por uma reforma.

O Vaticano havia informado, antes da cirurgia, que o pontífice deveria permanecer uma semana hospitalizado, mas ainda não anunciou se ele terá que cumprir um período de convalescença mais prolongado.

O professor Federico Venuta, diretor de Cirurgia Torácica do hospital Policlínico Umberto 1 de Roma, declarou na quarta-feira à AFP que esperava que o papa já estivesse de pé. "Em geral, no primeiro dia, os pacientes que se submetem a este tipo de procedimento começam a se movimentar imediatamente", afirmou.

"Eles passam por uma radiografia de controle, retomam a alimentação com um café da manhã leve e, em seguida, iniciam a fisioterapia imediatamente. Quanto mais cedo se levantam da cama, melhor", acrescentou.

Incerteza

Nascido em Chicago, o primeiro papa americano foi internado na terça-feira ao meio-dia. Este é o primeiro alerta de saúde para o pontífice, conhecido por apreciar esportes e que apresentava uma excelente forma física desde sua eleição à frente da Igreja Católica, em 8 de maio de 2025.

A impactante notícia da doença, pouco mais de um ano após a eleição, abalou a Igreja Católica, segundo vaticanistas.

"O papado entrou em uma nova etapa, marcada por um grau considerável de incerteza", afirmou o jornal italiano La Repubblica.

Todos os compromissos do papa foram cancelados até 20 de outubro.

A situação provoca dúvidas sobre a viagem programada para novembro ao Uruguai, Argentina e Peru. Leão 14 trabalhou como missionário neste último país durante duas décadas e obteve a nacionalidade peruana.

Leão 14 anunciou no domingo, após a oração do Ângelus, que os médicos haviam detectado o nódulo – uma pequena protuberância – "em uma fase muito inicial" durante alguns exames recentes.

"Os médicos consideram conveniente intervir e, portanto, seguindo os conselhos deles, decidi submeter-me a uma operação para removê-lo", explicou.

O Vaticano historicamente é muito hermético a respeito da saúde dos papas, mas passou a ser mais transparente durante a doença do antecessor de Leão 14, o argentino Francisco, que falava abertamente de suas doenças e faleceu em abril de 2025.

A Santa Sé informou à AFP que o nódulo foi detectado durante um exame de rotina e que não houve sintomas que levassem a examinar os pulmões do papa.