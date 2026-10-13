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Tumor removido do papa Leão 14 era cancerígeno, diz Vaticano

Lobo pulmonar inferiro direito foi removido nesta terça-feira (13)

AFP

Publicado: 13/10/2026 às 17:45

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Papa Leão XIV desembarca do avião ao chegar ao Aeroporto de Metz-Nancy-Lorraine, em Goin, na França/ ROMEO BOETZLE / AFP

Papa Leão XIV desembarca do avião ao chegar ao Aeroporto de Metz-Nancy-Lorraine, em Goin, na França ( ROMEO BOETZLE / AFP)

Os médicos removeram parte do pulmão direito do papa Leão 14 durante uma operação de 90 minutos nesta terça-feira (13), depois de detectarem uma massa cancerígena, informou o Vaticano.

“Para garantir que o procedimento fosse radical, foi removido o lobo inferior do pulmão direito”, afirmou o Vaticano em um comunicado, acrescentando que a intervenção “confirmou o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar, como já se suspeitava a partir dos exames pré-operatórios”.

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papa leão 14 , vaticano
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