Maduro e esposa se declaram não acusados de acusações de tortura no tribunal dos EUA

Nicolás Maduro e Cilia Flores estão sob custódia dos Estados Unidos desde sua captura na Venezuela em 3 de janeiro

Maduro aparece em fotos dentro de prisão nos Estados Unidos (Instagram/Reprodução)

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, declararam-se não culpados nesta quinta-feira (15) das novas acusações de tortura apresentadas contra o casal, que está sob custódia dos Estados Unidos desde sua captura extraordinária em janeiro.

Eles compareceram a um tribunal de Nova York depois que promotores alegaram que ambos conspiraram para cometer atos, incluindo simulações de afogamento, estupros e espancamentos, contra vítimas sob custódia na Venezuela, entre os quais havia cidadãos americanos.

Desde sua captura, em 3 de janeiro, em Caracas, durante uma incursão militar dos EUA, o casal é detido em Nova York, onde já foi indiciado por tráfico de drogas e posse de armas de fogo. Maduro, que durante sua primeira audiência em Nova York foi apresentado como “prisioneiro de guerra” dos Estados Unidos, classificou como novas acusações como “falsas”.

Segundo a acusação formal, o casal utilizou tortura para “intimidar, hostilizar e neutralizar seus opositores, inclusive por meio de sequestro”. Durante seu mandato, de 2013 a 2026, organizações de defesa dos direitos humanos acusaram repetidamente Maduro de recorrer à repressão política para se manter no poder.

Maduro e Cilia estão detidos em uma prisão no Brooklyn. O julgamento de ambos por narcotráfico e posse de armas de fogo deve começar em 1º de junho de 2027. Até o momento, ambos se declararam inocentes.

Desde a queda de Maduro, sua ex-vice-presidente, Delcy Rodríguez, governa a Venezuela como presidente interina sob intensa pressão do governo do presidente americano, Donald Trump.