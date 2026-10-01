Trump diz que é "muito cedo" para realizar eleições na Venezuela: "As petrolíferas estão se estabelecendo"

Trump afirmou em entrevista à revista "Time" que há um relacionamento "muito bom" com Delcy Rodríguez, e defendeu sua decisão de manter no poder as mesmas autoridades que estavam no cargo antes da prisão de Maduro

Trump garantiu que conversaria com Rodríguez sobre eleições, mas que, "no momento, esse é um assunto muito delicado" (Presidência da Venezuela/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou que é "muito cedo" para convocar eleições na Venezuela. "No momento, é um assunto muito delicado", afirmou o presidente, que não acredita que já exista a situação ideal para realizar as eleições que a oposição daquele país exige.

Trump afirmou em uma entrevista publicada pela revista "Time" nesta quinta-feira (1º), que há um relacionamento "muito bom" com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e defendeu sua decisão de manter no poder as mesmas autoridades que estavam no cargo antes da prisão do presidente Nicolás Maduro pelas forças americanas.

Assim, ele citou como exemplo que, após a ocupação norte-americana do Iraque, durante o governo do ex-presidente George W. Bush, "demitiram todo mundo" e "não havia ninguém para governar" o país. "Eu fiz o contrário (...) Não demiti ninguém e Delcy era quem estava no comando. Trabalhamos bem juntos", argumentou.

O presidente dos Estados Unidos garantiu que conversaria com Delcy Rodríguez sobre futuras eleições, mas "no momento, esse é um assunto muito delicado". É "muito prematuro", chegou a comentar.

"Acho que é muito cedo. A Exxon e a Chevron, todas as grandes petrolíferas estão se instalando. Estamos ganhando muito dinheiro, mas a Venezuela também está ganhando muito dinheiro, e temos controle total sobre tudo", afirmou Trump.

"Temos um ótimo relacionamento. Estamos atraindo as grandes empresas petrolíferas. Estamos extraindo uma quantidade enorme de petróleo. Em breve, vamos encher nossas reservas nacionais, as reservas estratégicas nacionais", destacou.