EUA vai apresentar acusações de tortura contra Maduro

Maduro e Cilia são alvo de várias acusações nos Estados Unidos, incluindo tráfico de drogas, e seu julgamento terá início em junho de 2027

Maduro aparece em fotos dentro de prisão nos Estados Unidos (Instagram/Reprodução)

Promotores de Nova York vão apresentar novas acusações contra o presidente deposto Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, por suposta tortura de americanos na Venezuela, reportou a rede de TV CNN nesta quarta-feira.

Maduro e Cilia são alvo de várias acusações nos Estados Unidos, incluindo tráfico de drogas, e seu julgamento terá início em junho de 2027. Eles foram capturados em Caracas em janeiro passado, em uma operação ordenada por Washington.

Preso nos Estados Unidos, o casal nega todas as acusações. Segundo a CNN, as de tortura estão relacionadas à prisão arbitrária de mais de dez cidadãos americanos na Venezuela durante o governo Maduro (2013 - 2026).

Os promotores também consideram acusar outras pessoas por suspeita de participação na tortura de americanos. Segundo a CNN, as acusações devem ser anunciadas amanhã. Consultado pela AFP, o porta-voz da Procuradoria do Distrito Sul de Nova York não comentou a informação.

Os promotores americanos afirmam que Maduro usou o poder do Estado para proteger e promover o tráfico ilegal de drogas e se aliou a cartéis com o objetivo de enviar toneladas de cocaína para os Estados Unidos.