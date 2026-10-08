Trinta pessoas morrem em um ataque da Rússia a dois ônibus na Ucrânia

Ataque ocorre enquanto o país está em luto nacional pelas cerca de trinta mortes registradas na onda de ataques lançada pelo Exército da Rússia

Ataque russo a bombas contra dois ônibus deixou 30 vítimas fatais na Ucrânia (AFP)

Pelo menos 33 pessoas morreram e outras cerca de 20 ficaram feridas em consequência de um ataque do Exército russo na cidade ucraniana de Kramatorsk, a maioria delas após o impacto ter atingido dois ônibus.

O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia informou que há 30 vítimas fatais do ataque russo com uma bomba guiada do modelo D-30 SN UMPB, que caiu às 10h, horário local, sobre dois ônibus, enquanto outras três pessoas morreram após um bombardeio na localidade de Bilenke.

Nas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, comentou o ocorrido, embora, no momento da publicação, o número de mortos ainda não tivesse sido atualizado. Além do ataque em Kramatorsk, ele lamentou outras ofensivas russas que resultaram em mortes e foram lançadas nas últimas horas.

Embora Zelenski tenha agradecido novamente aos parceiros "que não ficaram em silêncio" sobre esses "crimes", ele os exortou, da mesma forma, a ir além das "palavras" e acelerar as entregas de pacotes de defesa.

"O fornecimento de mísseis antiaéreos, munições para nossa aviação de combate, investimentos em interceptores: tudo isso realmente funciona para salvar vidas todos os dias", destacou.

O ataque ocorre enquanto o país está em luto nacional pelas cerca de trinta mortes registradas na onda de ataques lançada pelo Exército da Rússia nesta quarta-feira contra a capital, Kiev, e doze províncias da Ucrânia, incluindo 22 mortos na região de Chernígov, a mais atingida pelos bombardeios.