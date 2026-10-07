Trump diz que vai conversar com Putin, após suspeita de peste

Declaração de Donald Trump foi dada após relatos sobre a morte de uma funcionária de um instituto especializado em peste pneumônica na Sibéria

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que vai conversar com seu par russo, Vladimir Putin, após relatos sobre a morte de uma funcionária de um instituto especializado em peste pneumônica na Sibéria.

"Tenho uma ligação programada", afirmou Trump na Casa Branca, ao ser questionado se havia conversado com Putin sobre o assunto.

Autoridades russas negam ter imposto restrições sanitárias na região siberiana de Irkutsk após a morte de Daria Shipilova, 28, que acendeu um alerta.

Quando lhe perguntaram o que dizem as agências de inteligência dos Estados Unidos sobre a situação, Trump acrescentou: "Estamos mantendo conversas muito profundas. Provavelmente amanhã poderemos informar a respeito".

The Wall Street Journal informou que o Departamento de Estado enviou à Rússia uma comunicação diplomática confidencial, advertindo Moscou de que não revelar detalhes vai contra suas obrigações sanitárias internacionais.

A peste pneumônica é uma infecção pulmonar altamente contagiosa, que pode ser fatal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ela é transmitida por meio de gotículas, ao contrário da peste bubônica, que afeta os gânglios linfáticos e é transmitida por pulgas infectadas.

O órgão russo de controle de consumo e saúde, Rospotrebnadzor, reiterou nesta terça-feira que é falso um documento que circula na Internet sobre um suposto endurecimento das medidas sanitárias e epidemiológicas e das restrições na região de Irkutsk. "O documento e as informações em questão não provêm de fontes oficiais e são falsos", afirmou o órgão, no aplicativo Telegram.

"Por enquanto, nenhuma decisão desse tipo foi tomada", informou, ressaltando que "a situação sanitária e epidemiológica na região de Irkutsk permanece estável".

Os Estados Unidos monitoram a situação. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, pediu hoje à Rússia para ser "transparente" e "compartilhar mais informações com o mundo".

O veículo russo People of Baikal, que citou fontes do entorno dos serviços de segurança regionais, indicou na última sexta-feira que a mulher falecida pode ter contraído a peste pneumônica por meio de um tubo de ensaio quebrado. Outros veículos apontaram que sua morte pode ter sido causada por um acidente de laboratório nas instalações.

Até 200 pessoas com quem ela pode ter tido contato estão em quarentena, acrescentou o People of Baikal.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, pediu hoje transparência à Rússia. "A troca de informações oportuna, completa e transparente no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional é essencial para esclarecer os relatos contraditórios e permitir uma avaliação precisa dos possíveis riscos para a saúde pública", publicou no X.

Segundo o governador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, uma inspeção realizada por uma comissão de especialistas concluiu que "a causa da morte foi uma pneumonia de etiologia indeterminada". Além disso, acrescentou, nenhum funcionário do instituto de combate à peste procurou atendimento médico desde o falecimento da jovem.