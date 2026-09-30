Rússia ameaça OTAN com uso de armas nucleares em caso de bloqueio a Kaliningrado

Moscou adverte que utilizará todo o seu arsenal bélico caso países ocidentais tentem isolar o enclave estratégico no Mar Báltico; Aliança Atlântica repudia retórica irresponsável

Conferência virtual entre líderes europeus, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e os presidentes dos EUA, Ucrânia, Comissão Europeia e do Conselho Europeu sobre as negociações de um acordo de paz (Reprodução/OTAN)

Moscou ameaçou utilizar todos os seus recursos bélicos, incluindo armas nucleares, caso países ocidentais da Aliança Atlântica tentem bloquear o enclave estratégico de Kaliningrado, localizado entre a Polônia e a Lituânia. O território pertence à Rússia, mas é fisicamente isolado do restante do país, situado a mais de 370 quilômetros do território russo continental mais próximo.

“A OTAN prepara um bloqueio aéreo e marítimo de Kaliningrado, algo que o Governo de Putin tentará evitar com todas as armas ao seu alcance”, afirma um trecho da nota diplomática enviada pela embaixada russa na Irlanda à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

O comunicado destaca que a Rússia estará preparada para utilizar todo o seu arsenal, incluindo armas nucleares, para defender o seu território caso os membros da aliança tentem isolar a região do resto do país. “Isto não é uma ameaça velada, mas sim uma questão de grande preocupação para a Rússia. A elite política europeia, irresponsável e míope, está jogando um jogo perigoso”, diz a notificação da missão diplomática de Moscou.

Importância estratégica e histórico do enclave

Kaliningrado, na Europa Oriental, possui elevada importância militar por abrigar a sede da Frota do Báltico da Marinha Russa, o que torna a região altamente estratégica e militarizada. Antes da Segunda Guerra Mundial, a cidade pertencia à Alemanha e chamava-se Königsberg, sendo a capital da Prússia Oriental. A região foi anexada pela União Soviética em 1945 e renomeada em 1946.

Em resposta, a Aliança Atlântica confirmou o recebimento da mensagem dos diplomatas russos e repudiou o tom do comunicado.

“Confirmamos que a Rússia enviou um documento à OTAN, ao qual respondemos salientando que a OTAN é uma aliança defensiva e que nenhuma das nossas atividades ou exercícios representa um risco para qualquer parte da Rússia. Denunciamos firmemente a ameaça do uso da força, incluindo qualquer retórica nuclear irresponsável”, declarou Allison Hart, porta-voz da Aliança, que também reiterou a exigência de que o Kremlin ponha fim à guerra não provocada na Ucrânia.

Alertas aos fornecedores de armas da Ucrânia

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, anunciou que indústrias na Europa que produzem armamento destinado à Ucrânia passarão a ser consideradas alvos militares legítimos por Moscou.

Zakharova afirmou que os países europeus estão diretamente envolvidos no conflito por meio do apoio militar a Kiev, acrescentando que essa atuação atrasa uma solução diplomática para a guerra. As declarações foram dadas em resposta a perguntas sobre a disposição da Polônia em sediar uma fábrica de mísseis interceptadores Patriot para as forças ucranianas.

Elevação de gastos no orçamento de Defesa

Segundo informações da imprensa internacional, o governo russo planeja elevar novamente os gastos com defesa no próximo triênio. Se o projeto de orçamento for aprovado pelo Parlamento (Duma), a Rússia destinará quantias recordes ao setor militar, representando um aumento de mais de 27% em relação ao previsto inicialmente.

O montante projetado para o setor militar corresponde a mais de um terço do orçamento estatal. Especialistas apontam que a despesa real deve ultrapassar as estimativas no segundo semestre.

Trata-se do patamar mais elevado desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Como consequência do aumento de gastos bélicos, o governo russo reduzirá investimentos públicos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura rodoviária e subsídios ao setor agrícola.