Zelenski afirma que EUA propuseram reunião trilateral com Rússia para negociações sobre a guerra

Segundo a RBC-Ukraine, Washington tomou a iniciativa das conversas e já definiu um local para o encontro

Zelenski disse a jornalistas que os Emirados Árabes Unidos podem sediar a reunião e que Kiev (CHARLY TRIBALLEAU, Attila KISBENEDEK / AFP)





O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta sexta-feira (25) que os Estados Unidos propuseram uma reunião trilateral em nível técnico com representantes de Kiev e Moscou para preparar futuras negociações sobre a guerra. Segundo a RBC-Ukraine, Washington tomou a iniciativa das conversas e já definiu um local para o encontro.

De acordo com a agência Baha, Zelenski disse a jornalistas que os Emirados Árabes Unidos podem sediar a reunião e que Kiev aguarda de Washington informações sobre a data. Zelenski disse ainda que autoridades ucranianas informarão aliados europeus sobre o resultado de sua reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto representantes americanos deverão conversar com a Rússia nos próximos dez dias. Depois disso, está prevista uma nova reunião entre EUA e Ucrânia.

Zelenski também pediu a Trump que abordasse a guerra durante a reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, e buscasse fazer com que Pequim influenciasse Moscou a encerrar o conflito, acrescentou a Baha.

O Kremlin afirmou que um encontro trilateral entre EUA, Rússia e Ucrânia pode ocorrer "em um futuro próximo", mas que ainda não há detalhes concretos, segundo o pool de imprensa do Kremlin organizado pela RIA Novosti. O pool também informou que o enviado russo Kirill Dmitriev mantém conversas com negociadores americanos nos EUA, com foco em possível cooperação econômica.