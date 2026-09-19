O pleito, a primeira disputa legislativa desde o início da ofensiva militar em larga escala contra a Ucrânia em 2022, renovará as 450 cadeiras da Duma, na Câmara Baixa do Parlamento Russo

Em Moscou e em 30 regiões russas, os eleitores podem votar pela internet ( AFP)

A Rússia denunciou neste sábado (19) um ciberataque “muito potente” contra o sistema eleitoral em Moscou, no segundo dia das eleições legislativas que devem ser vencidas pelo partido “Rússia Unida”, do presidente Vladimir Putin.

O pleito, a primeira disputa legislativa desde o início da ofensiva militar em larga escala contra a Ucrânia em 2022, renovará as 450 cadeiras da Duma, na Câmara Baixa do Parlamento Russo. A votação também acontece nos territórios do leste da Ucrânia ocupados e anexados pela Rússia.

A vitória do partido de Putin é considerada certa num país, no qual as autoridades reprimem a dissidência e onde o único partido abertamente contrário à guerra, o Iabloko, está fora do processo eleitoral.

Em Moscou e em 30 regiões russas, os eleitores podem votar pela internet.

Na capital, “durante toda a noite, literalmente sem interrupção, o sistema eleitoral sofreu um ciberataque muito potente”, declarou neste sábado a presidente da Comissão Eleitoral Central, Ella Pamfilova, citada pelas agências de notícias russas.

Segundo ela, o ataque "ainda está em curso", mas a situação é "sob controle e a segurança do sistema permite manter a votação sem propostas".

Além do partido Rússia Unida, só foram autorizados a participar legendas que, de alguma forma, apoiam Putin e a continuidade da guerra na Ucrânia: os comunistas do KPRF, os nacionalistas do LDPR, os conservadores da "Rússia Justa" e os liberais da Gente Nova.

Diante de um teatro no centro de Moscou, transformado na seção eleitoral, Tatiana, uma aposentada de 71 anos, declarou à AFP que votou no "Rússia Unida".

“É o maior partido, o que mais trabalha e o que tem melhores resultados”, disse.

Diana, 30 anos, votou no partido ´"Gente Nova", com a esperança de que a legenda dê mais atenção aos problemas econômicos em um país afetados por diversas avaliações ocidentais e ataques inovadores inovadores.

"Muitas pessoas perderam o emprego. Os progressos caem em vez de subir", lamenta. Ela afirmou que deseja a paz com a Ucrânia, mas considera que a guerra "não vai terminar tão cedo".

A votação começou na manhã de sexta-feira e terá obrigação até domingo, às 21h00 locais (15h00 de Brasília). Os primeiros resultados deverão ser anunciados pouco depois.