Premiê da Ucrânia classifica ataque russo a instalação agrícola como crime de guerra

Edifício em chamas e veículos danificados após ataque aéreo a uma empresa agrícola em Stara Hnylytsia, na região de Kharkiv, em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia. Foto: Divulgação/Polícia Nacional da Ucrânia/AFP (Divulgação/Polícia Nacional da Ucrânia/AFP)

O primeiro-ministro ucraniano, Serhii Koretskyi, informou hoje que um ataque russo com drones contra uma instalação agrícola na região de Kharkiv, no nordeste do país, deixou 10 pessoas feridas e causou sete mortes. Koretskyi classificou a ação da Rússia como crime de guerra.

Há semanas que as forças russas realizam uma campanha agressiva de bombardeios à indústria agrícola da Ucrânia, assim como a supermercados e outros estabelecimentos essenciais para o abastecimento de produtos básicos à população.

Além deste ataque, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou nas redes sociais que outra ofensiva com mísseis balísticos contra infraestruturas logísticas e energéticas também causou danos a uma maternidade e a prédios residenciais, vitimando duas pessoas durante a madrugada em Kiev. Zelensky disse que esta ação acontecia enquanto ele discutia, em Nova York, a chamada "Lei Graham", com legisladores americanos que apoiam essa iniciativa recém-aprovada.

A medida tem o nome do falecido senador republicano Lindsey Graham e confere poderes adicionais ao presidente dos EUA, Donald Trump, para impor tarifas de até 100% a países que financiam a guerra comprando petróleo russo.

Na noite de quarta-feira, drones ucranianos atingiram as instalações de uma refinaria na região de Rostov e de uma empresa em Krasnodar, ambas no sul da Rússia. O governador de Rostov, Yuri Sliusar, comunicou que houve danos, mas não há feridos. Já autoridades de Krasnodar relataram um incêndio numa empresa na cidade após o ataque com drones, mas não especificaram se a instalação era civil ou militar.