Nigéria regista 48 mortes por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas

As vítimas consumiram uma bebida artesanal conhecida localmente como "rabo de macaco"

Copos com bebidas diversas (Fotos: Peu Ricardo/Esp. DP)

Quarenta e oito pessoas morreram na Nigéria nas últimas semanas após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, informou neste sábado (19) a Agência Nacional de Administração e Controle de Alimentos e Medicamentos (NAFDAC). As vítimas consumiram uma bebida artesanal conhecida localmente como "rabo de macaco".

As intoxicações, que também deixaram 182 pessoas afetadas, afetaram três distritos do estado de Ondo, sudoeste da Nigéria.

Quinze pessoas envolvidas na produção e venda da bebida foram detidas, informou a agência.

Os testes realizados em laboratório revelaram "elevadas concentrações de metanol", substância altamente tóxica utilizada como solvente ou anticongelante, assim como a maconha.

Cinco pessoas ficaram completamente cegas e outras duas perderam parcialmente a visão após o consumo da bebida adulterada.