Fogo consome terminal e embarcação turística em porto do Alasca; não houve feridos

Incêndio no píer de cruzeiros de Whittier, no Alasca (Reprodução/Redes Sociais USCG)

Incêndio de grandes proporções atingiu o recém-construído píer de cruzeiros de Whittier, no Alasca. O fogo consumiu a estrutura de atracação e alcançou a embarcação de passeios turísticos Klondike Express.

Apesar da gravidade do incidente e da densa cortina de fumaça que cobriu a região portuária, não houve feridos nem registros de passageiros a bordo. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos (USCG, na sigla em inglês), "as autoridades estaduais e locais estão investigando a causa do incêndio".

As chamas começaram por volta das 11h (horário local) da última segunda-feira (14). A proximidade do fogo obrigou a retirada de emergência do navio de cruzeiro Norwegian Jade, da operadora Norwegian Cruise Line, que estava atracado no local. A embarcação manobrou de forma preventiva para águas abertas e não sofreu danos.

"Por volta das 11h, os coordenadores de busca e salvamento do Setor Western Alaska receberam o relato de que um píer recém-construído e o Klondike Express, uma embarcação de passeios turísticos da operadora Phillips Cruises & Tours, estavam pegando fogo. Não havia passageiros a bordo do Klondike Express no momento do incidente, e não houve registro de feridos", informou o comunicado da Guarda Costeira dos EUA.

Operação de emergência e contenção ambiental

A operação de combate ao incêndio mobilizou brigadas do Corpo de Bombeiros das cidades de Whittier, Girdwood e Anchorage, além de equipes de resposta marítima. Para conter o avanço das chamas e evitar o colapso do píer, o Klondike Express foi solto das amarras.

"Um navio de cruzeiro atracado nas proximidades, o Norwegian Jade, desatracou de forma preventiva e em segurança sob a orientação da Guarda Costeira para evitar a exposição ao fogo e às densas plumas de fumaça. A Guarda Costeira estabeleceu uma zona de segurança ao redor do píer afetado para garantir a navegação segura de outras embarcações", ressaltou o órgão governamental.

A Divisão de Gerenciamento de Incidentes da Guarda Costeira, em conjunto com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), monitorou o tanque do Klondike Express, que armazenava cerca de 2.000 galões de combustível. De acordo com as inspeções técnicas, não foram detectados vazamentos significativos na água.

Impactos no trânsito e na rotina de cruzeiros

O incidente provocou reflexos operacionais na cidade. O túnel Anton Anderson Memorial Tunnel — principal via de acesso terrestre a Whittier — permaneceu temporariamente interditado por algumas horas para priorizar a passagem de viaturas e comboios de emergência.

Os passageiros do Norwegian Jade que aguardavam o embarque foram redirecionados para o Terminal 1 do porto, localizado a cerca de um quilômetro da área atingida, garantindo o prosseguimento da viagem rumo a Vancouver sem alteração no itinerário.