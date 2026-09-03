Terremoto de magnitude 6,3 atinge costa do Alasca, nos EUA
Até o momento não há registro de vítimas nem de danos materiais; Possibilidade de tsunamis, por ora, está descartada
Publicado: 03/09/2026 às 10:15
O Centro de Tsunamis do Pacífico descartou, por enquanto, a emissão de alertas (Guarda Nacional do Alasca)
Um terremoto de magnitude 6,3 na escala aberta de Richter abalou nesta quinta-feira, (3) a costa do estado norte-americano do Alasca, no noroeste do país, sem que haja, até o momento, informações sobre possíveis vítimas ou danos materiais.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro do terremoto ficou localizado a cerca de 84 quilômetros a sudoeste de Nikolski, enquanto o hipocentro se situou a aproximadamente 35 quilômetros de profundidade.
Por sua vez, o Centro de Terremotos do Alasca informou que, após o tremor, foram registradas cerca de dez réplicas, incluindo pelo menos três com magnitude superior a 4 na escala aberta de Richter, enquanto o Centro de Tsunamis do Pacífico descartou, por enquanto, a emissão de alertas
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