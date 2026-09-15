Riade e Cairo exigem livre navegação no Mar Vermelho

Presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi (à direita) caminhando ao lado do governante de fato da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman ( AFP PHOTO/HO/SPA/Ahmed Nureldine)

A Arábia Saudita e o Egito exigiram, nesta terça-feira (15), que seja garantida a liberdade de navegação no Mar Vermelho, depois que Riade prometeu uma resposta firme aos ataques dos rebeldes houthis do Iêmen, que controlam uma das entradas dessa rota estratégica.

Após anos de trégua na guerra civil no Iêmen, os houthis, aliados do Irã, retomaram em julho os combates contra as forças do governo apoiadas pela Arábia Saudita.

Em uma ofensiva relâmpago, os houthis conseguiram tomar o controle de todo o território iemenita no Mar Vermelho e do Estreito de Bab al-Mandeb, o que colocou a Arábia Saudita em xeque, já que o país dependia dessa passagem que liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo.

Para a Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, essa rota era vital desde que o Irã impôs um bloqueio ao Estreito de Ormuz, após o início da guerra contra os Estados Unidos, em fevereiro.

Com suas infraestruturas petrolíferas sob ataque dos houthis, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, dirigente de fato do reino, viajou ao Cairo para se reunir com o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, e buscar apoio diplomático.

O Catar advertiu nesta terça-feira que o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb pode ter consequências "catastróficas".