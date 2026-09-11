Houthis tomam ilha de Zuqar e avançam sobre o Estreito de Bab el-Mandeb no Iêmen

Uma autoridade local afirmou que os rebeldes já controlam a área

A fonte confirmou que os rebeldes já controlam a área. (AFP)

Os houthis do Iêmen tomaram, nesta sexta-feira (11), uma ilha de grande valor estratégico no Estreito de Bab el-Mandeb, via marítima que dá acesso ao Mar Vermelho a partir do Oceano Índico, afirmou uma autoridade local. A fonte confirmou que os rebeldes já controlam a área.

Na semana passada, o grupo rebelde pró-Irã, que domina amplas regiões do Iêmen, lançou uma ofensiva para assumir o controle dessa rota marítima crucial, que liga a Ásia e a Europa pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez.

“Os navios que transportavam os combatentes houthis chegaram à ilha de Perim depois que as forças do governo se retiraram ontem”, informou a autoridade. “Os houthis concluíram a tomada da área de Bab el-Mandeb e da ilha de Perim, situada no centro do estreito”, enfatizou a mesma fonte, que falou à agência AFP sob condição de anonimato.

Uma testemunha relatou que homens armados “estavam se posicionando ao longo da costa de Bab el-Mandeb” com veículos militares.

Os houthis são um movimento apoiado pelo Irã que controla, há mais de uma década, amplas regiões do oeste do Iêmen. O grupo está em guerra contra o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional e respaldado pela Arábia Saudita.

O Estreito de Bab el-Mandeb ganhou ainda mais importância estratégica desde o início dos conflitos envolvendo o Irã, em fevereiro, com os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Teerã utiliza como instrumento de pressão a paralisação prática do tráfego pelo Estreito de Ormuz, do outro lado da Península Arábica.

Diante dos graves transtornos provocados na rota e para tentar contornar o bloqueio iraniano em Ormuz, a Arábia Saudita optou por aumentar suas exportações de petróleo a partir do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, ao norte de Bab el-Mandeb.

Escalada militar e impacto no petróleo

Os houthis aceleraram a ofensiva nos últimos dias em torno de Bab el-Mandeb e, na quinta-feira (10), tomaram a cidade portuária de Moca, a 70 quilômetros ao norte do estreito. Os preços do petróleo sentiram o impacto imediato, e o barril de Brent voltou a ser negociado na casa dos US$ 100.

Antes da escalada no Oriente Médio, Bab el-Mandeb já era uma via crucial para o comércio internacional de energia, concentrando 12% dos fluxos mundiais de petróleo em 2023, segundo a Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA).