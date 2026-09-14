Trump rejeita controles sobre a Inteligência Artificial e alerta para uma "conspiração doentia" que beneficia a China

Presidente norte-americano rejeitou limites à tecnologia, alegando que o único controle ou salvaguarda de que a IA precisa é "um presidente forte e inteligente, com um alto QI"

"Teóricos da conspiração, traidores e vazadores, tomem cuidado", declarou Trump (ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (14) que existe uma "conspiração doentia" contra a Inteligência Artificial (IA) que beneficia a China, garantindo que Washington está na liderança nessa corrida e que o único controle sobre essa tecnologia é um "presidente forte e inteligente".

"Está se formando uma conspiração doentia contra a IA e os centros de dados, e o único que se alegra com isso é a China. Quem vencer na IA vai vencer, e estamos à frente da China e de todos os outros, e continuaremos assim", afirmou o presidente norte-americano em uma mensagem nas redes sociais.

"Teóricos da conspiração, traidores e vazadores, tomem cuidado", indicou Trump, ao mesmo tempo em que rejeitou limites a essa tecnologia, alegando que o único controle ou salvaguarda de que a IA precisa é "um presidente forte e inteligente, com um alto QI", algo que, segundo ele, "os Estados Unidos têm de sobra".

Essa mensagem surge em meio à comoção causada pelo apelo do cofundador e diretor executivo da Anthropic, Dario Amodei, que pediu para diminuir o ritmo de desenvolvimento das capacidades dos modelos de IA.

O presidente norte-americano ressaltou, assim, que seu governo impediu que "o pessoal da IA faça coisas ruins, ou potencialmente ruins". Nesse ponto, ele atacou Amodei, de quem disse que "finge ser um anjinho perfeito". "Já temos um enorme poder penal e regulatório sobre essas empresas", afirmou.

Em uma carta aberta, Amodei defendeu a redução do ritmo de desenvolvimento das capacidades dos modelos de IA, afirmando que, embora tenham o potencial de transformar positivamente a sociedade, podem apresentar riscos catastróficos.

*Este conteúdo é de inteira responsabilidade da Europa Press e não representa a opinião do Grupo Estado, que não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base no material disponibilizado.