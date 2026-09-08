EUA e Irã trocam ataques contra navios no Golfo

Esta foi à segunda ofensiva do Irã contra navios dos EUA em apenas três dias

No fim de semana, Teerã disparou mísseis balísticos contra um porta-aviões. (Foto: Izz Aldien Alqasem / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Teerã voltou a lançar ataques contra navios norte-americanos e em resposta os Estados Unidos atacaram múltiplos petroleiros ligados à Guarda Revolucionária Iraniana no Golfo Pérsico, próximo a ilha de Kharg e em rotas de navegação do Estreito de Ormuz.

Mas, segundo revelaram fontes ao jornal Wall Street Journal, o ataque iraniano não acertou os alvos e nenhum navio norte-americano foi atingido. As fontes também relaram que as tentativas de ataque por parte do Irã demonstram que o regime esta usando armas mais sofisticadas e deve estar recebendo provavelmente ajuda da China e da Rússia.

Esta foi à segunda ofensiva do Irã contra navios dos EUA em apenas três dias. No fim de semana, Teerã disparou mísseis balísticos contra um porta-aviões e um contratorpedeiro de mísseis guiados.

Já a agência iraniana Tasnim reportou que um petroleiro iraniano foi atingido por um projétil norte-americano perto da Ilha de Kharg, no Golfo Pérsico, a 25 quilômetros da costa do Irã. Não foram registradas vítimas. A Guarda Revolucionária do Irã adiantou que os navios nos portos do Kuwait e do Bahrein que acolhem cidadãos norte-americanos serão alvo de ataques.

Captura de drone aquático

Além disso, as forças iranianas capturaram hoje um drone submarino dos EUA na entrada do Estreito de Ormuz. De acordo com a Marinha da Guarda Revolucionária foi realizada uma operação complexa que envolveu inteligência e ação tática para apreender o veículo subaquático, que afirmam ser um dos submarinos mais modernos e não tripulados do exército americano, entregue à frota dos EUA em 2025. O equipamento seria capaz de mapear o fundo do mar, detectar minas e inspecionar cabos submarinos e oleodutos. O governo de Teerã classificou a captura do drone como um ‘prêmio de guerra’. “O submersível era usado para missões de reconhecimento e vigilância da via marítima”, indicou a Marinha da Guarda Revolucionária.

Washington confirmou a perda do aparelho subaquático, mas minimizou a importância do acontecimento, alegando que o dispositivo era antigo e já apresentava falhas mecânicas antes de ser pego. O Comando Central dos EUA (CENTCOM) contestou a narrativa de uma captura tática divulgada pelo Irã. Entretanto, o incidente escalou a crise militar no Oriente Médio, que já causou o bloqueio parcial do estreito e o aumento global nos preços do petróleo.

A captura do equipamento ocorreu no mesmo dia em que a Casa Branca anunciou novas sanções contra o Irã, que abrange todo o setor de aviação iraniano, e ainda ameaçou penalizar qualquer organização que trabalhe com companhias aéreas iranianas.

Duas empresas, uma dos Emirados Árabes Unidos e outra da Turquia, são visadas por agirem como "intermediárias" de companhias iranianas.