EUA lançam novos ataques perto do Estreito de Ormuz

O presidente dos EUA, Donald Trump, já avisou que poderão atacar com muito mais força se Teerã responder

Donald Trump (Jim Watson/AFP)

Nesta terça-feira (01), diversas explosões foram ouvidas no sul do Irã, próximo do Estreito de Ormuz, logo após o Exército dos Estados Unidos anunciarem novos ataques aéreos contra alvos iranianos.

"Os ataques seguem-se a tentativas recentes de ataques da Guarda Revolucionária Islâmica contra navios comerciais no Estreito de Ormuz e contra militares norte-americanos destacados na região", comunicou o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

O presidente dos EUA, Donald Trump, já avisou que poderão atacar com muito mais força se Teerã responder. "Se a nação falida do Irã retaliar por este ataque totalmente justificado, será novamente atingida com muito mais força e intensidade. Quando tudo terminar restará muito pouco do país. Acho que um acordo com eles não vale o papel em que está escrito. Demos-lhes muitas hipóteses", afirmou Trump.

Trump também disse que os ataques em curso são uma retaliação à tentativa falhada dos iranianos de acrescentar minas marítimas ao Estreito, além do lançamento de oito mísseis iranianos, todos interceptados com sucesso, contra uma base militar norte-americana na Jordânia.

A emissora estatal iraniana noticiou que as explosões foram ouvidas perto de Bandar Abbas e da Ilha de Qeshm, mas que até o momento nenhum dano havia sido relatado. Segundo a mídia, um aeroporto de Jiroft, no sul do Irã, na província de Kerman, também foi hoje alvo de uma ofensiva aérea. Não foram reportadas vítimas nem danos até agora.

O general iraniano Ali Khalil Abadi confirmou que quatro projéteis atingiram as cidades de Chabahar e Konarak e que decorrem investigações especializadas para determinar os detalhes do incidente, os possíveis danos e outras informações.

Enquanto isso, a Guarda Revolucionária do Irã já reagiu aos novos bombardeios, garantindo que Washington vai se arrepender. "Um castigo severo aguarda os agressores; os Estados Unidos vão se arrepender dos seus novos ataques", publicou Hussein Mohebi, porta-voz das forças armadas iranianas, na rede social X.

A agência iraniana Tasnim avança mesmo que as forças armadas do Irã já declararam que lançaram uma operação em resposta aos ataques norte-americanos. Outros meios de comunicação iranianos citados pela TV Al-Jazeera informam que o exército do Irã indica que bases e instalações norte-americanas no Oriente Médio serão atacadas.

